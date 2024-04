Terremoto Toscana per Mazzetti (FI) la prevenzione è indispenzabile

"Il contrasto al rischio sismico, la prevenzione, la corretta progettazione ma anche gli interventi infrastrutturali e tecnici, unitamente alla tecnologia che avanza, si confermano, ancora una volta, indispensabili. La Toscana, il Mugello in particolare, è terra sismica e dobbiamo sempre lavorare per ridurre al minimo i danni a persone e cose. Per fortuna, dai primi riscontri non ci sono danni ma bisogna sempre e comunque investire in prevenzione e manutenzione, visto che siamo di fronte a uno sciame sismico se si uniscono i vari episodi che hanno interessato la Toscana. Mi unisco al dolore per la scomparsa di una donna, colta da infarto durante la scossa. Sono disponibile a lavorare e supportare ogni iniziativa volta a ridurre il rischio sismico, come ho fatto per quello idrogeologico".

Lo afferma in una nota l'On. Erica Mazzetti, membro VIII Commissione ambiente e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia, dopo la scossa di terremoto che ha interessato Mugello e Valbisenzio.

"È sempre più necessario, da parte del governo, incentivare – ricorda Mazzetti – la ristrutturazione sismica, ancor prima di quella energetica: Forza Italia, da mesi, lo ha capito e ha presentato anche una proposta di legge in merito, di cui sono prima firmataria. Per accompagnare tutto questo, la Regione, come i Comuni, dovrebbero semplificare tutte le procedure per autorizzare la ristrutturazione sismica, ovviamente tenendo al centro la sicurezza".

Fonte: Forza Italia