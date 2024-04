Terricciola: FdI evidenzia l'emergenza rifiuti

È una vera e propria emergenza quella dei rifiuti a Terricciola, dal centro alle frazioni sono numerose le zone in cui si trovano sacchetti dell’immondizia abbandonati per strada e nei pressi dei cassonetti che risultano rotti, sporchi e mai igienizzati: i video, le foto e i post dei cittadini parlano da soli.

Terricciola e le sue frazioni non meritano di essere trattate come una discarica. In questi anni dall’Amministrazione sono state fatte milioni di promesse puntualmente non mantenute e le proposte fatte dall'opposizione in Consiglio comunale per porre fine a questo scempio malgrado approvate in parte non sono state prese in considerazione.

Oggi la situazione è più critica che mai: l’aumento del degrado sul nostro territorio comunale a causa dell’inadeguatezza di un Sindaco che non fa nulla è sotto gli occhi di tutti! e come se non bastasse all'orizzonte vi è un importante aumento della TARI della serie becchi e bastonati e questo perchè in questi anni il Sindaco e la sua Giunta hanno dormito presi più a fare pratiche per il 110 e altro che ad amministrare il Comune.

C’è tanta amarezza e rabbia tra i cittadini che pagando si aspettano giustamente un servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia efficiente e non l’attuale stato vergognoso in cui riversa il nostro Comune.

Fonte: Fratelli d'Italia Terricciola