Elezioni Fucecchio, Azione appoggia Donnini (Csx)

Azione con Carlo Calenda-Siamo Europei presenta a Fucecchio la propria lista di candidati a supporto di Emma Donnini. Gioventù, competenza e novità sono le parole-chiave che sintetizzano al meglio l'elenco dei nomi che sosterranno la coalizione di centrosinistra alle Elezioni Amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno.

"Siamo estremamente orgogliosi di proporre alla città una realtà del tutto innovativa nel panorama politico di Fucecchio" afferma Alberto Boldrini, referente locale e capolista di Azione alle prossime amministrative.

"Il gruppo che si ritrova in questo progetto è composto da un'età media di 43 anni, di cui 8 candidati - me compreso - sono sotto i 30 anni. Una squadra di persone competenti, pragmatiche, con tanta voglia di fare e che - a dispetto della giovane età - vantano già una grande esperienza politica sul territorio, oltre a titoli di studio assai importanti". Prosegue Boldrini: "ho personalmente fatto parte della squadra di giovanissimi che ha sostenuto e aiutato Emma Donnini nella sua campagna elettorale, curando anche il tavolo di ascolto della cittadinanza sulla cultura e posso affermare che quella di Emma è la scelta giusta per la nostra città: esperienza, competenza e preparazione sono tutte qualità evidenti che possiede".

Alla loro prima esperienza sono Luca Ferrara, Francesca Ciampi, Romolo Carrieri, Franco Pescali e Paola Perria; presentano la propria candidatura anche Michelle Nencioni, Elisabetta Montagnaro, Francesco Bacigalupo, Eugenia Pescali, Elisa Toccaceli e Marco Ciuffini.

"Pur essendo la prima volta che ci presentiamo alle Elezioni Amministrative di Fucecchio (Azione è nato nel 2019, ndr), fin dall'inizio non abbiamo avuto dubbi su quale candidato sostenere" afferma la giovanissima candidata di Azione Vittoria Migliorini; "la nostra realtà politica è ormai ben radicata a Fucecchio e nel Circondario Empolese-Valdelsa, basti pensare al gruppo delle e degli Under30 che sta portando avanti tante iniziative interessanti e che sta cercando di far avvicinare alla politica numerosi giovani come me con modalità del tutto innovative."

"Azione sta dalla parte di chi ha amministrato Fucecchio per tutti questi anni, sta con la preparazione di Emma Donnini e di chi vuol far crescere ancor di più questa città nella realtà che la circonda" conclude Ayman Nencioni, altro giovane candidato della lista.

Azione Fucecchio