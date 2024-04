Presentazione di 'Se tu fossi qui' al circolo Pacchi

Ultimo capitolo per la rassegna "Libri a Pacchi" del circolo G. Pacchi di Fucecchio, ciclo di incontri dedicati alla letteratura e alla saggistica contemporanea, con la presenza degli autori. Sabato 4 maggio alle ore 17.00 sarà protagonista il libro "Se tu fossi qui" di Alessandra Gozzini e Marco Sabia, con la partecipazione degli autori, introdotti da Manuele Vannucci, consigliere del Circolo.

Il libro si inserisce in una più ampia iniziativa di solidarietà a sostegno dell'associazione Luca Nuti, la cui finalità è sostenere la ricerca medica e scientifica sulle malattie neurodegenerative di origine prionica. I proventi delle vendite del libro, infatti, sono interamente destinati alla ricerca e in particolare al dipartimento scientifico del professor Gianluigi Zanusso dell’Università di Verona e Alessandra Gozzini, l'autrice, sarà ospite del Circolo per raccontare la propria storia.

La storia di Luca Nuti, scomparso prematuramente nel 2018 per una malattia rarissima e per la quale non esiste neppure un protocollo terapeutico: l'encefalopatia spongirofme sporadica. Insieme al giornalista Marco Sabia, co-autore del testo, saranno ripercorse le tappe più importanti della storia di Alessandra e Luca, una storia di affetto e amore di splendida normalità, brutalmente interrotta dalla malattia.

Un appuntamento da non perdere, quindi, per il valore simbolico dell'opera, ma anche per il suo valore sociale e solidaristico, in linea con quelli che da sempre sono i valori che animano le attività del Circolo Pacchi.

