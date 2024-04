Keu, il Pd replica a Bagnoli: "Bugie da mesi sulla rimozione"

Ancora una volta il consigliere Bagnoli interviene a sproposito sulla questione Keu e lottizzazione Green Park. Verrebbe da pensare che non ha capito la differenza tra una sentenza che riguarda la Regione e una che riguarda il Comune ma non è così. La non comprensione non è una colpa, lo è invece il fatto di voler far credere ai cittadini di Pontedera una cosa per un’altra, solo per mettere in cattiva luce l’amministrazione, a totale discapito della verità.

E questo fa emergere, un’altra volta, la sua naturale inattitudine al ruolo a cui si ricandida dopo aver trasformato la sua passione per Pontedera del 2019 con quella per la Toscana nel 2020 e con quella per la Camera dei Deputati del 2022. Tutte elezioni che non ha vinto e che lo hanno riportato al punto di partenza: ma, evidentemente, non ha imparato la lezione, se continua a parlare a sproposito di argomenti così delicati con l'ignoranza totale che può permettersi soltanto un cittadino disinteressato.

Tornando a Bagnoli e al Keu: il consigliere comunale di Fratelli d'Italia legge una sentenza sul giornale e sproloquia nuovamente sulla questione della lottizzazione privata Green Park, del Keu, che un privato ha portato e che è tenuto, per legge e per una sentenza del Consiglio di Stato, a rimuovere.

Come un grammofono rotto Bagnoli continua a dire che il Comune dovrebbe togliere il Keu dal Green Park e non lo fa perché non avrebbe le risorse. Siamo costretti a dare il solito consiglio di sempre: Bagnoli studi almeno qualche bignami della pubblica amministrazione prima di inveire sguaiatamente su argomenti che ignora; uno che vuole essere il primo cittadino dovrebbe riuscire raccontare a chi rappresenta, che invece è legittimato a non saperlo, che se entro metà maggio i privati non daranno seguito all'ordine del sindaco (confermato dai giudici) il Comune si sostituirà facendo prima una semplicissima variazione di bilancio in entrata e in uscita per finanziare (in danno a entrambi) il costo della rimozione e dello smaltimento.

Continuare a dire che il Comune non interviene perché non avrebbe le risorse è una bugia. Bagnoli la sta dicendo da mesi, nonostante le istituzioni si siano espresse e sia in corso l’iter processuale. Ma a Bagnoli cosa importa delle istituzioni? Dei tribunali? Delle sentenze? Niente. A lui interessa solo raccontare una realtà inesistente per instillare paura e timori nelle persone.

Leggere una sentenza del TAR sulla stampa (che riguarda un altro ente, la Regione) e pensare di utilizzarla per mistificare la realtà e contraddire una diversa sentenza del Consiglio di Stato, che invece riguarda il caso specifico, è dilettantismo allo stato puro.

Questa città ha bisogno di amministratori seri e non di cantastorie accecati da un continuo livore elettorale fuori luogo.

Francesco Papiani, Pd Pontedera