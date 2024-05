Chiuso per 7 giorni bar in centro a Montespertoli per "motivi di ordine pubblico"

Per motivi di ordine pubblico il questore di Firenze Maurizio Auriemma ha disposto la sospensione per 7 giorni della licenza dell'attività commerciale di un bar di piazza del Popolo a Montespertoli. Questa mattina i carabinieri di Montespertoli hanno notificato il provvedimento, che entra in vigore dal giorno successivo la notifica.

Un episodio di chiusura si era verificato a fine dicembre dello scorso anno. In quell'occasione i titolari del bar replicarono in merito, ritenendo ingiusta la decisione.