Premio di laurea in ricordo del professor Marco Paolo Tucci

In ricordo di Marco Paolo Tucci, illustre e stimato docente dell’Università di Siena scomparso lo scorso dicembre, l’Ateneo bandisce un concorso per l’attribuzione di un premio di laurea di 2500 euro netti destinato a laureati magistrali dell’Ateneo in Scienze delle amministrazioni, curriculum in Comunicazione, marketing territoriale e turismo, che negli anni accademici dal 2018 al 2023 abbiano elaborato una tesi di laurea sui temi dalla Demografia e delle disuguaglianze territoriali.

Il premio è promosso per volontà della famiglia, in particolare di Maria Cinzia Tucci e Flavio Giuseppe Tucci, in memoria del professore Ordinario del Dipartimento di Economia Politica e Statistica, i cui campi di interesse scientifico riguardavano l'econometria, la macroeconomia, la teoria del controllo e la scientometria.

Il premio è sostenuto dalla professoressa Cinzia Buccianti, professoressa Associata di Demografia del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, anche in nome di un legame forte di conoscenza che la legava allo scomparso professor Tucci.

Le domande possono essere presentate fino al 2 luglio 2024 sulla piattaforma dell’Università di Siena “Segreteria on-line” (segreteriaonline.unisi.it), dove sono consultabili il bando e le modalità di partecipazione.