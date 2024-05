Militare 20enne morto ad Arezzo in un incidente stradale: i funerali

Si sono tenuti oggi, alla Cattedrale di Arezzo, i funerali di Paolo Berbeglia, il 20enne militare in ferma volontaria nel Genio Ferrovieri dell'Esercito, morto in un incidente stradale sabato notte sulle strade aretine, nel capottamento della vettura su cui viaggiava con tre amici, rimasti feriti. La bara è stata portata in Cattedrale a spalla dagli stessi commilitoni del reggimento di Castelmaggiore (Bologna). I compagni d'arme hanno letto la preghiera del Genio e cinque sacerdoti hanno celebrato le esequie, guidati dal cappellano militare di Bologna.