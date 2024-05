Empolissima e Dama di Birra, i provvedimenti al traffico

Due iniziative all’insegna della primaverile e del tempo libero: “Empolissima” che invaderà piazze e alcune vie del centro cittadino, domenica 19 maggio 2024, e la “Dama di birra” a Corniola, da giovedì 23 a sabato 25 maggio 2024.

Come di consueto verranno adottate alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta per lo svolgimento delle due iniziative. Per il mercato primaverile, sono previste modifiche anche per quanto riguarda l’utilizzo delle rastrelliere per le biciclette.

Di seguito tutti i dettagli.

EMPOLISSIMA – Con ordinanza 314 del giorno 15 maggio 2024 dalle 06:00 alle 24:00 del giorno 19 maggio 2024 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, in piazza della Vittoria, tratto antistante la sede del MPS e dell'esercizio commerciale “Casa del bambino”, divieto di sosta dei veicoli presenti nelle apposite rastrelliere; lo stesso vale in via Salvagnoli.

Inoltre, dalle 06:00 alle 24:00 del giorno 19 maggio 2024 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, sono previsti i seguenti provvedimenti: nella Zona a Transito Limitato, intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, verranno ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL; via Giuseppe del Papa, all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini, divieto di transito per tutti i veicoli; via del Giglio, all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria, divieto di transito per i veicoli; via Pievano Rolando, all'intersezione con piazza Guido Guerra, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Tinto da Battifolle, intera via, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Socco Ferrante, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Salvagnoli, tratto compreso tra via Battifolle e via Ridolfi, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; piazza della Vittoria, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.

Si prosegue poi su via Roma, tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Curtatone e Montanara, lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL, all'intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra, lato destro, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili; via Fratelli Rosselli, da piazza della Vittoria a via Bonistalli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli al servizio di persone invalide; via Salvagnoli, all'intersezione con via Tinto da Battifolle, lato Piazza Gramsci, divieto di transito e direzione obbligatoria a destra per via Pievano Rolando, per i veicoli provenienti da Piazza Gramsci.

DAMA DI BIRRA – Con ordinanza 313 del giorno 15 maggio 2024, dalle 19 del giorno 23 maggio alle 00:00 del giorno 25 maggio 2024, in via di Corniola, nel tratto compreso tra l‘intersezione con via del Terrafino e via delle Poggiole, istituzione di divieto di transito, lato destro del tratto compreso tra l‘intersezione con via del Terrafino e via delle Poggiole, tratto compreso tra il civico 29 e il civico 87, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; via del Terrafino, tratto compreso tra le intersezioni con via di Corniola e via di Carraia, istituzione di senso unico di marcia.