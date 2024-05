Elezioni comunali, tutti i candidati sindaco della provincia di Pisa

Tanti comuni in provincia di Pisa andranno al voto l'8 e 9 giugno. Andiamo a scoprire chi si presenterà alle urne e quali saranno i candidati, ecco la lista completa dei comuni pisani (sono esclusi i quattro della Zona del Cuoio che trovate qua).

Pontedera - Il sindaco uscente Matteo Franconi si candida col centrosinistra ed è sostenuto da Progetto Pontedera, Partito Democratico, Puccinelli per Pontedera, Corri con. Uno degli sfidanti sarà un deja-vù delle ultime elezioni, perché il centrodestra ha scelto di nuovo Matteo Bagnoli, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Pontedera al Centro. Denise Ciampi è la candidata di Pontedera a Sinistra, mentre Alberto Andreoli corre con Lista Presidio Civico. Avendo più di 15mila abitanti, Pontedera può andare al ballottaggio.

Ponsacco - Tre sono i nomi in ballo a Ponsacco, una volta finito il secondo mandato di Francesca Brogi. Tre liste a sostegno di Fabrizio Lupi, candidato del centrosinistra: PD, Lista Per Ponsacco con Paola Ferretti, Lista Ponsacco in Movimento con Fabrizio Lupi. Due invece le anime del centrodestra, una è sostenuta anche dalla Lega oltre alla lista Ponsacco SiCura e ha come candidato Gabriele Gasperini; tre civiche invece per Federico D'Anniballe, ovvero Lista civica Civitas Ponsacco Samuele Ferretti, Ponsacco nel cuore, Insieme Cambiamo Ponsacco. Avendo più di 15mila abitanti, Ponsacco può andare al ballottaggio.

San Giuliano Terme - Sarà una sfida a due che, nonostante sia previsto il ballottaggio, si concluderà necessariamente al primo turno. Destra contro sinistra: il centrodestra mette in campo Lega, Fdi e FI oltre a due civiche a sostegno della candidata Ilaria Boggi; il centrosinistra punta su Matteo Cecchelli, sostenuto da quattro liste tra cui quella del PD.

Calci - Sfida a due a calci, la stessa vista nel 2019. Massimiliano Ghimenti corre con la lista Centrosinistra per Calci e si candida per il terzo mandato. Si scontrerà con Serena Sbrana, capogruppo di Uniti per Calci e leader dell’opposizione calcesana.

Calcinaia - Cristiano Alderigi è il sindaco uscente e guida un'amministrazione di centrosinistra, si candiderà per un nuovo mandato con la lista Uniti per Calcinaia. Il centrodestra ha invece scelto Daniele Ranfagni, con la lista Adesso Calcinaia.

Casale Marittimo - Nel comune più a sud della provincia la sindaca uscente Claudia Manzi ci riprova con la lista Essere Casale. Sfiderà Adriano Gianfaldoni di Per Casale.

Casciana Terme Lari - Corsa a quattro. Non si ricandida Mirko Terreni, il centrosinistra ha scelto di puntare su Chiara Ciccarè, attuale assessora; il centrodestra con la lista Bene Comune ha scelto Matteo Mori; la lista civica Il Melograno candida Alessandro Tosi; infine Marianna Bosco è la candidata di Svolta a Sinistra.

Castelnuovo di Val di Cecina - C'è chi corre per il secondo, chi per il terzo e chi addirittura per il quarto mandato. A Castelnuovo Alberto Ferrini prova a chiudere un ventennio da sindaco, si ricandida di nuovo con una civica. ProgetTIAMO Castelnuovo è invece il nome della lista sfidante, che vede come candidato Luca Filippi.

Crespina Lorenzana - Non si ricandida l'attuale sindaco D'Addona, sarà corsa a due. Il centrosinistra candida il vice sindaco uscente David Bacci, la lista civica Orizzonte Comune converge invece su Stefania Romboli.

Fauglia - L'attuale sindaco Alberto Lenzi si ricandida col centrosinistra e prova il bis. Sarà un testa a testa con il candidato del centrodestra Riccardo Froli.

Guardistallo - Sandro Ceccarelli ha deciso di correre ancora, prova il tris: si candida di nuovo con Tutti Insieme per Guardistallo per il terzo mandato. Se la vedrà con la lista Guardistallo Futuro di Gioele Stellati.

Montescudaio - I candidati a sindaco sono due: la sindaca uscente Simona Fedeli sostenuta a Essere comunità, futuro per Montescudaio e Loris Caprai per Montescudaio di tutti.

Monteverdi Marittimo - Sono due i candidati a Monteverdi, uno è il sindaco uscente Francesco Govi che prova il bis con Insieme per il Futuro; l'altro è Carlo Quaglierini con la lista civica L'Alternativa.

Palaia - Finisce l'era di Marco Gherardini a Palaia, sono due i candidati per succedergli. Il centrosinistra sceglie Marica Guerrini, attuale assessora, mentre Antonella Scocca correrà per il centrodestra.

Pomarance - Due le parti in ballo a Pomarance con la lista Insieme per Cambiare che ha sostenuto la sindaca uscente Bacci e ora appoggia Leonardo Fedeli. Sinistra per Pomarance invece sostiene Graziano Pacini, ex sindaco del comune anni addietro.

Terricciola - Testa a testa tra centrosinistra e centrodestra a Terricciola, col sindaco uscente Mirko Bini che si candida con la lista Unione Democratica. Il centrodestra presenta Terricciola Sicura 2030 con a capo Matteo Arcenni.

Vicopisano - Sarà un uno contro uno anche a Vicopisano. Il sindaco uscente Matteo Ferrucci, sostenuto da una lista di centrosinistra Vicopisano in Cammino, si ricandida. Dalla parte opposta Vicopisano per il cambiamento, con a capo Roberto Orsolini, per il centrodestra.

Volterra - Anche a Volterra alle urne la cittadinanza dovrà scegliere tra centrosinistra e centrodestra, il duello vedrà contrapposti il sindaco uscente Giacomo Santi - eletto con una coalizione di csx - e la sfidante Francesca Giorli.

Peccioli - A Peccioli, il sindaco Renzo Macelloni si candida in solitaria. Sarebbe la settima volta da sindaco, quasi ininterrotti se togliamo la parentesi 2004-2014, in cui ha governato Silvano Crecchi, attuale presidente della Belvedere Spa.

Chianni - A Chianni l'attuale sindaco Giacomo Tarrini correrà per il terzo mandato.

Lajatico - Non si ricandiderà l'attuale sindaco Alessio Barbafieri, per il centrosinistra, dopo la dura sconfitta del referendum per la fusione proprio con Peccioli. Gli avversari del referendum, che sono riusciti a mantenere l'autonomia, hanno proposto il loro candidato, rimasto l'unico: Fabio Tedeschi per Lajatico Storia e Futuro.