Elezioni Zona del Cuoio, tutti i nomi dei candidati sindaco e le liste

C'è tempo fino al 9 maggio per presentare le candidature a sindaco e le liste per i consiglieri comunali in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno. Il quadro è completo nella Zona del Cuoio, con gli ultimi assestamenti specialmente a San Miniato. gonews.it ha intervistato la maggioranza dei candidati sindaco già dal 2023, dopo l'ufficializzazione. Nei link le interviste o le presentazioni della candidatura per avere un quadro completo.

La situazione più 'affollata' riguarda San Miniato, dove la sinistra è frammentata tra Pd, Riformisti e sinistra radicale. I civici non si affacciano solamente a Santa Croce sull'Arno, dove vincerà necessariamente chi prende il 50% + 1 dei voti, visti solo due candidati.

L'elenco è in continuo aggiornamento

Zona del Cuoio

San Miniato - Dopo la vittoria alle primarie Pd, il sindaco uscente Simone Giglioli è di nuovo candidato per un secondo mandato per il Pd. Lucio Gussetti è il candidato sindaco per Vita Nova, esperienza civica che vede la partecipazione di consiglieri uscenti di CambiaMenti e Lega. Il centrodestra unito invece supporta ancora Michele Altini, già candidato nel 2019 che mandò Giglioli al ballottaggio. Non mancano le donne. L'assessora dimissesasi a inizio 2024 Marzia Fattori si candida autonomamente con la lista Riformisti per San Miniato, un tempo a supporto del centrosinistra. La 'sinistra-sinistra' invece lancia la sigla Filo Rosso e propone Veronica Bagni, consigliera comunale nel secondo mandato di Vittorio Gabbanini allora con il Pd.

Castelfranco di Sotto - Il centrosinistra candida il vicesindaco uscente Federico Grossi. Il centrodestra unito candida Fabio Mini in quota FdI con il supporto di Lega e FI. Spunta anche la candidatura civica di Silvia Valori Liberati.

Santa Croce - Il centrosinistra candida Annamaria Bucci, ex assessore nella prima giunta Deidda. Il centrodestra unito candida Roberto Giannoni, in quota Forza Italia con il supporto di FdI e Lega.

Montopoli - Il centrosinistra candida Linda Vanni, vice sindaca uscente. Idee in Comune, un nuovo soggetto politico civico, candida Michael Cantarella. Per il centrodestra ritorna Silvia Squarcini, già candidata nel 2019.