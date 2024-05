Un'opera ricorda Fabio Sequi, giovane scomparso per salvare due persone in mare

Questa sera Grassina ha ricordato il giovane concittadino Fabio Sequi, scomparso nell'agosto del 2023 a San Vincenzo per salvare due persone dal mare in burrasca. Il suo paese, nel comune di Bagno a Ripoli, su idea della famiglia e degli amici in collaborazione con il comune, gli ha dedicato un bassorilievo inaugurato nel parco urbano. Nell'opera sono raffigurati il giovane e la sua inseparabile cagnolina: "Su quali strade camminerai, cosa avrai nelle tue mani, le tue mani, ti muoverai e potrai volare, nuoterai su una stella" recita la dedica.

La scomparsa di Sequi, dopo il gesto di altruismo, ha sconvolto tutta la comunità. Ad un mese dalla tragedia, il 10 settembre scorso giorno in cui il giovane avrebbe compiuto 36 anni, centinaia di cittadini gli resero omaggio partecipando alla mostra allestita dagli amici al palazzo comunale con le opere realizzate da Sequi, impiegato in un'azienda di moda e appassionato d'arte.

(foto da facebook Francesco Casini)

Presenti questo pomeriggio al parco, dove il giovane spesso trascorreva la pausa pranzo con la sua cagnolina, i genitori, gli amici e rappresentanti delle istituzioni. Proprio agli affetti e alla famiglia di Fabio Sequi è andato il ringraziamento del sindaco Francesco Casini, "per la loro forza, il loro esempio, perché questo luogo è per Fabio ma anche un dono a tutta la nostra comunità".