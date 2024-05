Ultimo weekend di maggio? Ecco cosa fare: tutti gli appuntamenti

Anche maggio è pronto a salutarci per lasciar spazio a giugno. Prima dell'arrivederci siamo però pronti a goderci l'ultimo weekend del mese. Come ogni fine settimana ci pensa la redazione di Gonews.it a semplificarvi la vita e a farvi scoprire tutti gli appuntamenti più interessanti in programma.

Empoli

Torna il tradizionale appuntamento con la “Fiera del Corpus Domini” nel periodo compreso fra il 25 maggio e il 2 giugno 2024 che si svolgerà nel piazzale antistante il parco di Serravalle a Empoli. QUI LE MODIFICHE LEGATE AL TRAFFICO

Domenica 26 maggio allo stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena va in scena l'ultima gara stagionale dell'Empoli. Per le 20:45 è fissato il fischio d'inizio della partita contro la Roma che decreterà il futuro degli azzurri: salvezza, retrocessione o spareggio? QUI TUTTE GLI AGGIORNAMENTI SULL'EMPOLI CALCIO

Empoli, torna ad ospitare il Mercato su’ Giardini. L'appuntamento è per domenica 26 maggio presso Piazza Matteotti dalle ore 8:00 fino alle 18:00, il termine delle vendite è fissato alle ore 17:00. Espositori selezionati e un mix merceologico in grado di soddisfare ogni esigenza. Abbigliamento, accessori, arredo casa, calzature, alimentari e tanto altro per una intera giornata da dedicare allo shopping, in totale sicurezza per grandi e piccini.

Montelupo

A Montelupo il 24-25-26 maggio arriva la XII Festa della Terracotta. QUI IL PROGRAMMA

Volterra (PI)

A Volterra va in scena il tiro con la balestra!

Nella splendida Piazza dei Priori, domenica 26 Maggio alle ore 16.00, torna l’UT ARMENTUR BALISTARI, il torneo di tiro con la balestra antica da banco, evento iscritto all’albo regionale delle Associazioni e Manifestazioni storiche di Regione Toscana.

Un “duello” tra balestrieri che sarà arricchito dalla splendida cornice della Città di Volterra. La sfida si concluderà con un tiro in corniolo o tasso, per decretare

il migliore su tutti: il Priore dei Balestrieri, insignito del collare d’argento, simbolo della manifestazione e della Città.

La manifestazione è gratuita, per informazioni www.balestrierivolterra.it

Firenze

La bella stagione si accende domenica 26 maggio con il Vintage & Art Market di Pimp My Vintage al Molo Firenze (Lungarno Colombo 27). Appuntamento dalle 11 alle 20 tra sdraio, tramonti, cocktail, un mare di vestiti e accessori, borse e vinili, gioielli e occhiali, design e artigianato creativo, brand emergenti. Un’intera giornata alla scoperta di capi unici, di nuovi brand, oggetti da collezione e opere di giovani artisti.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito. Per informazioni: 328 8875957 - pimpmyvintage@gmail.com

Lucca

Un viaggio nell'età di mezzo fra dimostrazioni, spettacoli, danze, momenti didattici e molto altro ancora. E' tutto pronto per Lucca Medievale 2024, la due giorni in programma sabato 25 e domenica 26 maggio sul baluardo San Paolino a Lucca, nella cornice delle mura urbane.

Il programma completo di Lucca Medievale è su www.consanpaolino.org, sulle pagine Facebook Contrade San Paolino e Lucca Medievale, sulla pagina Instagram Consanpaolino e sulla pagina Facebook dedicata Lucca Medievale.

L'appuntamento è per sabato 25 maggio dalle 10,30 alle 23 e domenica 26 maggio dalle 10 alle 21 sul baluardo San Paolino delle mura urbane davanti alla Casermetta San Paolino con la due giorni di Lucca Medievale, nata con l’obiettivo di trasmettere l’amore e la cultura per la storia medievale e le tradizioni della città di Lucca.

Impruneta

Dal 24 al 26 maggio, Impruneta si trasforma in un mondo di divertimento e scoperta con il “Kids Festival, un viaggio nell’arte per piccoli curiosi”, evento unico dedicato ai bambini che offre una varietà di laboratori pensati per stimolare la loro curiosità, creatività e fantasia.

Per maggiori informazioni sul programma completo del festival e su come partecipare, visitate le pagine social Instagram (@imprunetakidsfestival) e Facebook (@Impruneta Kids Festival).

Toscana

Cantine Aperte 2024 è alle porte: centinaia di cantine per un fine settimana all’insegna del bere bene.

È tutto pronto per dare il via alla 31esima edizione di Cantine Aperte, l’evento cult MTV che unisce centinaia di produttori e migliaia di appassionati in ogni angolo della Penisola. Le cantine non vedono l’ora di aprire le porte e accogliere il popolo di enoturisti nelle giornate del 25 e 26 maggio per vivere un weekend imperdibile, una vera e propria festa dell’enoturismo che abbraccia tutte le regioni.

Per scoprire tutti i programmi regionali di Cantine Aperte 2024, in corso di aggiornamento su: http://www. movimentoturismovino.it/