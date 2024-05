Fallani Caramelle, la titolare Irene Fallani racconta l'azienda a Cna Storie

Continua la rubrica di "Cna Storie", il nuovo programma di Radio Lady 97.7 in onda ogni mercoledì mattina e in collaborazione con Cna Empolese Valdelsa. Trasmissione pensata per raccontare le storie di imprenditori e aziende del territorio. Nell'appuntamento andato in onda mercoledì 22 maggio, abbiamo ospitato nei nuovissimi studi di Radio Lady in via Ponzano Irene Fallani, titolare dell'azienda Fallani Caramelle. Insieme a lui ha dialogato anche Valentina Cantini di CNA Empolese Valdelsa.

Fallani Caramelle, la storia dell'azienda

"L’azienda Fallani caramelle fu fondata a Firenze nel 1926 da Lorenzo Fallani. Nell’antico laboratorio fiorentino tra i vapori ed i profumi dello zucchero cotto, lavorato e tirato a mano, uscivano le prime caramelle all’Orzo Fallani, delicate ed emollienti, così come si faceva nel retro delle farmacie fiorentine di quell’epoca. Non esiste un nonno in Toscana che non le abbia avute in tasca e regalate al nipote!

L’azienda oggi è portata avanti dalla pronipote Irene Fallani, quarta generazione della famiglia. La caramella Fallani è semplice, delicata, fatta di pochi ingredienti genuini"

L'intervista a Irene Fallani

Irene Fallani è stata introdotta da Valentina Cantini:

"Le Caramelle Fallani sono con noi da più di 15 anni. Abbiamo seguito il loro cambiamento e la loro crescita, Cna li segue sotto tutti i punti di vista. Cna ha anche una divisione che segue i bandi e i contributi per le aziende, siamo stati vicini a Caramelle Fallani per tutto quello che ha riguardato l'evoluzione dell'azienda.

Prende parola Irene Fallani che ricostruisce quella che è stata la storia dell'azienda. "Noi siamo nati a Firenze. Il mio bisnonno Lorenzo si 'rinventò', inizio a studiare dietro le farmacie fiorentine e come si potevano sviluppare le prime pastiglie. Cominciò ad apprendere le prime ricette con le poche materie prime che a quei tempi si potevano usare, in casa iniziò a fare i primi esperimenti e da lì nacque la caramella all'orzo".

Anice, menta, zenzero, orzo: perché dei gusti così particolari? "Abbiamo conservato le ricette della tradizione così come il metodo del fuoco diretto, ossia dei grandi pentoloni di rame sotto la fiamma diretta. Quando bollono gli ingredienti, caramellizzano, mentre nella grande industria spesso vengono cotti a vapore. Il nostro è un metodo lento e meticoloso, l'operatore impara seguendo tutti i giorni il processo".

Su fallanicaramelle.it si possono vedere anche i macchinari d'epoca: "Abbiamo una piccola area museo, con anche gli stampini in ottone pesantissimi".

"Abbiamo voluto continuare a proporre le caramelle tradizionali, quei 4-5 gusti che sono sempre richiesti. Ovviamente ci siamo rinnovati anche con prodotti biologici, senza glutine e la parte nuova dell'azienda con gli integratori alimentari sotto forma di caramelle gommose multivitaminico. Dopo il covid c'è stato un cambiamento della richiesta, io e Matteo, mio marito, abbiamo fatto questo studio. Spesso ci scrivono i nostri clienti per poter fare nuovi gusti e dopo uno studio della ricetta alle volte riusciamo ad accontentarli".

La Fallani Caramelle ancora non ha programmato i festeggiamenti per il primo centenario nel 2026, ma "grazie alla Cna siamo riusciti a mettere in pratica il progetto della nuova parte dell'azienda".