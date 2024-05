Politica in lutto: è morto Massimiliano Pescini, ex sindaco e consigliere regionale

Non aveva nemmeno cinquanta anni Massimiliano Pescini. Se ne è andato nella mattinata di oggi, sabato 25 maggio, lasciando un gran vuoto nella politica toscana.

Originario di Mercatale (San Casciano in Val di Pesa) era stato sindaco per dieci anni del comune del Chianti, dal 2009 al 2019. Dal 2020 è stato consigliere regionale del Partito Democratico.

Era ricoverato in ospedale da più di un mese per una grave malattia che non gli ha dato scampo. Una delle sue ultime apparizioni pubbliche è stata a Montelupo Fiorentino per la Diga di Sammontana.

Giani: "Te ne sei andato troppo presto"

"Te ne sei andato troppo rapidamente caro Massimiliano, amico e compagno di tanto impegno e tante battaglie. Sempre la figura per noi di equilibrio, dialogo, competenza e determinazione nel raggiungere gli obiettivi che ci proponevamo ma così profondamente umano da cercare di coinvolgere tutti nell’interesse della comunità. È per me un momento di profondo dolore, la reazione che avverto è “non è giusto”, con te se ne va una delle persone migliori nel condividere questo impegno.

Piango un amico e compagno di strada che mi mancherà tantissimo, che la terra ti sia lieve Massi".

Così il presidente toscano Eugenio Giani in un post.

Fossi: "Se ne va un amico"

”Massimiliano ci ha lasciati. Prima ancora che un politico intelligente e competente, che non si risparmiava mai, se ne va un amico e una persona perbene. Un galantuomo della politica. Un amministratore amatissimo dalla sua comunità, San Casciano, che ha amministrato per tanti anni, infine dirigente e consigliere regionale, sempre disponibile all’ascolto, corretto, amato nel nostro partito e stimato e rispettato da tutti i colleghi, anche dai banchi dell’opposizione. Arrivi alla sua famiglia l’abbraccio collettivo del Pd toscano. Troveremo presto le occasioni per ricordarlo come merita”. Così Emiliano Fossi, segretario del Pd toscano, sulla scomparsa del consigliere regionale Pd, Massimiliano Pescini.