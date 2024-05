Sinistra Italiana: "Sul Keu a Pontedera ancora rassicurazioni generiche"

Continuiamo a vedere a mezzo stampa, un serie di rassicurazione generiche su come viene condotta la bonifica in area Green Park a Pontedera.

Pur esprimendo soddisfazione per le dichiarazioni sui controlli ARPAT e i risultati ottenuti in merito all’assenza di inquinamenti delle acque sotterranee e di superficie effettuate in data 22 aprile 2024, non riteniamo esaustive le dichiarazioni di avvenuti sopralluoghi congiunti e di consegne di programmi, non comprendiamo perché di questo crono programma di bonifica e in particolare in quale discarica verrà conferito il Keu non venga reso noto chiaramente. Cosa si teme?

Siamo certi che gli enti preposti ai controlli e la proprietà del Green Park che sta operando per la bonifica abbiano e facciano fatto tutto con estremo rigore e quindi non comprendiamo come mai noi si riesca a dichiarare pubblicamente quanto viene eseguito. Perché si cela il tutto?

In attesa che la magistratura riveli i nuovi siti inquinati dal Keu in Toscana, vorremmo conoscere in modo chiaro il piano di smaltimento di Pontedera e in quale discarica viene conferito il Keu attuando così una trasparente tracciabilità di tutta l’operazione che va ad interessare altri territori.

Il 1 giugno è prevista una manifestazione regionale dei movimenti che si occupano delle vicende legate al Keu e alle discariche, sarebbe auspicabile che per quella data venissero resi pubblici tutti i dati citati a mezzo stampa anche dal comune di Pontedera. Non è più tempo di rassicurazioni generiche, i cittadini di Pontedera, della Valdera e dei luoghi dove verrà conferito il Keu hanno diritto a un’informazione completa e chiara.

Fonte: Circolo Sinistra Italiana Valdera Valdicecina