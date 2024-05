Morta bimba di 10 mesi, indagati due medici dalla procura di Pisa

Due medici sono stati indagati dalla procura di Pisa per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario in merito alla morte della bambina di 10 mesi di Pontedera, deceduta dopo il ricovero prima all'ospedale Lotti e poi al Meer di Firenze. I medici non sono in servizio all'ospedale Meyer, come accertato da fonti vicine a Giesse, un'organizzazione specializzata in casi di malasanità che sta assistendo la famiglia della piccola con un proprio legale fiduciario.

Gli atti della procura sono giunti alla famiglia dopo l'incarico per l'autopsia sul corpicino della piccola, fissata per il 4 giugno prossimo. La bambina, secondo quanto riferito dalla famiglia ha iniziato a sentirsi male il 17 maggio "accusando dolori alla pancia", "abbiamo chiamato la pediatra più volte per capire cosa fare, la bimba però non è mai stata visitata alternando momenti di sofferenza ad altri in cui sembrava essersi ripresa: il 22 maggio, all'ennesimo malessere, i genitori hanno deciso di portarla al pronto soccorso dell'ospedale di Pontedera e qui la situazione è peggiorata con arresti cardiaci che hanno spinto i medici a disporne il trasferimento immediato in elisoccorso al Meyer dove purtroppo la bambina è morta".