Anci Toscana a Capraia

“Capraia per noi è il simbolo stesso dei piccoli Comuni toscani. E per questo siamo venuti a partecipare a questa bella iniziativa insieme ai cittadini: per parlare di problemi ma anche di futuro e di valorizzazione, temi che ci vedono impegnati fortemente al fianco delle amministrazioni più ‘lontane’ ma non per questo meno importanti".

Sono le parole del direttore di Anci Toscana Simone Gheri, che oggi ha partecipato all’iniziativa organizzata dal Comune con i residenti per fare il punto sull’ultimo anno di governo dell’isola.

“Stiamo fornendo ai piccoli Comuni toscani un supporto strategico per l'attuazione delle opere Pnrr e per la gestione finanziaria - spiega Gheri - A Capraia in particolare, dove abbiamo organizzato anche una delle nostre assemblee regionali, lavoriamo insieme anche sul turismo, sull'agricoltura, sul mantenimento dei servizi e sulla valorizzazione e la messa in rete delle isole dell'Arcipelago toscano. Ora puntiamo a portare qui sull’isola, insieme al Parco nazionale dell’Arcipelago, tutti i Comuni italiani marini che hanno Aree naturali protette: un evento nazionale importante, che sicuramente Capraia saprà accogliere al meglio”.

Fonte: ANCI Toscana - Ufficio Stampa