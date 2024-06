"Certaldo patrimonio Unesco": la proposta di Palazzo (Lega)

Certaldo è una perla unica nel suo genere, nella Valdelsa e non solo.

Patria del Boccaccio e terra natale di molte altre personalità di spicco, in ogni campo culturale e scientifico, merita un posto nell' "Olimpo" dei Beni patrimonio dell'umanità.

<< Da tempo, passeggiando nel nostro Borgo, ho riflettuto sul perchè non avessimo ancora avuto l'opportunità di partecipare alle iniziative UNESCO. Un'idea che, a quanto so, già è stata ventilata negli anni, ma evidentemente nessuno ha mai osato provare a spiccare il volo>> dichiara Eliseo Palazzo, candidato al Consiglio comunale di Certaldo con la lista Lega.

<< L'ipotesi di formalizzare la richiesta di iscriversi nella lista propositiva può sembrare un azzardo, ma per chi vuole sognare e ama il proprio territorio, riconoscendo il reale valore di Certaldo, non lo è del tutto. Certaldo è un diamante date le sue numerose sfaccettature, a partire dal Borgo medievale, passando per il patrimonio culturale, fino alle peculiarità del territorio circostante - continua Palazzo.

Gli elementi per una candidatura, che risponda ai numerosi criteri richiesti da UNESCO, compreso il valore universale eccezionale che un sito medievale, vissuto e ancora pressochè intatto, può avere, ci sono tutti.>>

<< L'iter per il riconoscimento non è affatto breve, ma alla pari di chi già da anni ha avviato il percorso o, ancora meglio, lo ha ottenuto, Certaldo e i Certaldesi devono credere in questa opportunità da conquistare negli anni a venire. Il riconoscimento andrebbe a donare ulteriore valore alla realtà esistente e avrebbe anche funzione di stimolo per preservare un Bene che i nostri avi ci hanno donato in eredità e che dobbiamo riuscire a mantenere dignitosamente. Il dossier - conclude Eliseo Palazzo, capolista per la Lega alle prossime Elezioni amministrative di Certaldo - dovrà essere studiato e curato nei minimi dettagli dalla prossima Amministrazione, guidata dal Centrodestra unito. Credo sia giusto adoprarsi per Certaldo e per la sua, nostra Storia. In caso di vittoria alle prossime Elezioni ci impegneremo a presentare richiesta per il titolo di Città, a seguito di ciò anche ad avviare questo lungo percorso, per l'orgoglio Certaldese, anche grazie al supporto del Governo nazionale e dei Ministeri di riferimento.>>

Eliseo Palazzo - Candidato capolista per la Lega a Certaldo