Elezioni Firenze, Santanchè all'evento di chiusura di Papucci e Gandolfo

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè arriva a Firenze per l’evento di chiusura della campagna elettorale dei candidati di Fratelli d’Italia al consiglio comunale Sheila Papucci e Giovanni Gandolfo.

L'appuntamento è per il 3 giugno dalle 19.30 alle Serre Torrigiani: saranno presenti Francesco Torselli, candidato alle elezioni europee, Jacopo Cellai, coordinatore cittadino di Fdi, e dirigenti nazionali di Fratelli d’Italia. Al centro della serata, il tema del turismo tra i risultati raggiunti e le sfide del futuro.

“Tutti insieme per una Firenze più forte. Quattrocento persone, per la chiusura della campagna elettorale, erano qualcosa di impensabile soltanto fino a qualche tempo fa in una città politicamente monocolore come Firenze. E’ il segno tangibile che i fiorentini hanno voglia di cambiamento, è quello che cercano dal centrodestra. E’ finito il tempo dei feudi ‘rossi’, siamo pronti a governare la città”, dicono Papucci e Gandolfo.

Fonte: Ufficio Stampa