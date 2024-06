FdI per Altini sindaco: "Sarà l'unico avversario significativo di Giglioli"

Fratelli d’Italia a San Miniato sostiene Michele Altini e presenta con orgoglio la lista dei propri candidati al consiglio comunale. Si tratta di figure attive sul territorio in svariati ambiti professionali.

Francesca Bruni, Andrea Turini, Giacomo Valori, Franco Luigi Galasso, Massimo Casalini, Valentino Chienello, Michele Croccia, Luigia Gassi, Monica Menichetti, Antonio Raffa, Massimo Mannucci, Giada Verdolini, Massimo Libini, Deborah Ceci, Antonio Ferrelli e Silvia Bianchi sono gli esponenti di Fratelli d’Italia che con entusiasmo hanno scelto di scendere in campo per questa campagna elettorale, un gruppo affiatato che rappresenta il nostro partito sul territorio, senza ambizioni personalistiche.

Michele Altini sarà il candidato sindaco più votato al primo turno e l’unico avversario significativo di Giglioli, data la frammentazione del PD in 3 liste, e l’indefinitezza della posizione di Gussetti, ben lontana dalle esperienze del civismo che in altri comuni hanno sostenuto i sindaci del centro destra ed i cui componenti, per loro affermazione, partecipano all’esperienza a titolo personale

Fonte: FdI San Miniato