"Donne al centro": le proposte di Maestrelli per Empoli

“In questa campagna elettorale dove i candidati a Sindaco sono 5 di cui quattro sono uomini ed io sono l’unica donna. Non sono riuscita pienamente a esprimere la mia idea sulle scelte da fare per far sì che Empoli diventi in città amica delle donne” questa la riflessione della la candidata Maria Grazia Maestrelli della lista Empoli al Centro. Il lavoro delle donne a Empoli è sempre stato un’importante fattore della nostra economia. Dalle fiascaie che ricoprivano con la paglia le bottiglie di vetro, alle lavoranti a domicilio che cucivano a casa loro i capi delle confezioni per arrivare ad oggi ricoprono ruoli importanti nelle più grandi aziende della zona. Nonostante le posizioni di prestigio che molte donne ricoprono oggi nel 2024, esistono ancora vecchi preconcetti e donne che continuano ad essere sottopagate per non dire sfruttate. “Per questo motivo nei miei primi giorni da sindaca vorrei prima tutto cercare di annullare queste differenze. Voglio che tutte le cittadine e abbaino le stesse opportunità sia per quello che riguarda gli orari della scuola e dei servizi sia creando ambienti, luoghi sicuri come le ludoteche, nei quali anche per brevi periodi si possa portare i bambini e svolgere le commissioni della giornata”. C’è un modo maschile e un modo femminile di utilizzare le piste ciclabili. Pensiamo a quello femminile delle mamme che prendono là bicicletta insieme a tutto ciò che serve a trasportare un bambino o forse due. Il valore tempo é essenziale e anche qui c’è un tempo femminile e un tempo maschile. Quindi l’entrata a lavoro per le donne è molto più complessa rispetto a quella di un uomo. Questo è solo un piccolo esempio”.

Fonte: Ufficio Stampa