Elezioni Certaldo, gli ultimi appuntamenti elettorali di Campatelli

Giovedì 6 e venerdì 7 giugno 2024, due appuntamenti per chiudere insieme la campagna elettorale di Giovanni Campatelli, candidato a sindaco per il centrosinistra a Certaldo, sostenuto dalla coalizione composta da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Certaldo in Azione e dalla lista civica Sarà Certaldo con Giovanni Campatelli.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 6 giugno al Parco Libera Tutti: dalle 19.00 spazio all’Apericena con Giovanni, una serata dedicata alla politica e alla convivialità, arricchita da musica e non solo. Oltre al buon cibo a cura del Forno Moderno e del Panificio Catullo ed ai cocktail realizzati dal Salotto Negroni, ci sarà un angolo a misura di bambine e bambini con giochi, laboratori e attività pensate per i più piccoli. Per partecipare il contributo è di 15 euro, gratis bambini e bambine fino a 10 anni di età. Per informazioni e per le prenotazioni è possibile chiamare il 346 2194685

Il 7 giugno alle 19 invece tutti in piazza della Libertà per aperitivo al Caffè Agorà e chiusura della campagna elettorale con il candidato a sindaco per il centrosinistra a Certaldo, Giovanni Campatelli, e i candidati e le candidate al consiglio comunale delle liste della coalizione.

Fonte: Ufficio Stampa