Festa della Repubblica, cerimonia a Pisa: consegnare le onorificenze

Nell’ambito delle celebrazioni del 78° Anniversario della Fondazione della Repubblica, svoltesi questa mattina in Piazza Mazzini, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose, il Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro ha proceduto alla consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini di questa provincia che si sono distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per i lodevoli servizi svolti nelle carriere civili e militari.

Di seguito l’elenco dei 14 insigniti con una sintetica motivazione del riconoscimento.

Insignito dell’onorificenza di Commendatore dell'ordine “Al Merito Della Repubblica Italiana”:

ALESSANDRO FURIESI, DIRETTORE DELL’ARCHIVIO STORICO DIOCESANO, SEGRETARIO DELLA CURIA VESCOVILE DI VOLTERRA

Laureatosi in Lettere classiche all’Università degli Studi di Siena, dal 2003 è delegato per la Diocesi di Volterra presso Memoria Ecclesiae, centro studi e documentazione sulla storia religiosa della Toscana. Dal 2004 al 2010 è stato Segretario dell’Opera della Cattedrale di Volterra. Dal 2008 è Socio Ordinario dell’Accademia dei Riuniti, istituzione che dal 1821 gestisce ed amministra il Teatro “Persio Flacco” di Volterra. Dal gennaio 2020 è delegato della Diocesi di Volterra in seno al Comitato Promotore per la candidatura di Volterra a Capitale Italiana della Cultura.

Come Direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Volterra si occupa di studi a carattere genealogico, statistico e storico artistico. In tale veste ha coordinato il progetto di inventariazione informatizzata del ricchissimo materiale documentario presente nell’Archivio Storico Diocesano.

Attualmente cura numerose rubriche di argomento storico-religioso per il settimanale diocesano “L’Araldo” di Volterra. Tiene conferenze pubbliche di argomento locale, storico, artistico e letterario, in occasione di particolari celebrazioni e presso istituzioni culturali locali come l’Università della Libera età di Volterra, della quale è Socio Onorario e con cui collabora stabilmente in qualità di docente.

Insigniti dell’onorificenza di Cavaliere dell'ordine “Al Merito Della Repubblica Italiana”:

GEN. B. SERGIO CARDEA:

Nel 1988 ha frequentato il 170° corso “Audacia” presso l’Accademia Militare di Modena. Al termine del periodo formativo, è stato assegnato al 187° Reggimento Paracadutisti Folgore, per il quale ha svolto innumerevoli incarichi in Italia e all’estero. Con l’incarico di Comandante di plotone è stato impiegato in Somalia per l’operazione “Restore Hope”. Sotto la bandiera del 187° Reggimento, ha partecipato alle operazioni all’estero nella ex Yugoslavia, in Albania, a East Timor, in Kosovo e in Afghanistan. Nel 2007 il Generale è stato assegnato al Comando di Reazione Rapida Nato a framework Britannico di stanza in Germania come Plans Staff Officer. Nel 2010 è stato trasferito al 186° Reggimento Paracadutisti Folgore con l’incarico di Comandante del 5° Battaglione El Alamein, con il quale ha partecipato all’operazione ISAF, nel delicato settore della Task Force South East. Nel 2011 è stato assegnato allo Stato Maggiore dell’Esercito con l’incarico di Capo Sezione Operazioni sul Territorio Nazionale. Dal 12 dicembre 2014 al 25 giugno 2016 ha comandato il 183° Reggimento Paracadutisti Nembo. Dal 13 ottobre 2019 ha svolto il delicato incarico di Capo della cellula Nazionale Interforze presso il comando US CENTCOM in Tampa. Durante tale periodo ha dato il suo contributo nella crisi USA IRAN del gennaio 2020 e durante l’evacuazione dei non combattenti dall’Afghanistan nell’agosto del 2021. Dal 1 gennaio 2022 è stato assegnato alla Multinational Division South Vittorio Veneto con l’incarico di Capo di Stato Maggiore. Al Generale, per la sua meritoria condotta è stato attribuito un Encomio Solenne da parte del Sig. Capo di SME per l’operazione Stabilise in East Timor, la Legion of Merit e la US Commendation Medal per il servizio prestato in Afghanistan e numerosi encomi nell’ambito di varie attività addestrative e operative. Nel 2012 ha ricevuto una croce di bronzo al valore dell’Esercito per i brillanti risultati conseguiti dal 5° Battaglione in Afghanistan.

Ten. Col. ALESSANDRO PALOMBA

Dal 1987 al 1989 ha frequentato il 169° corso “Orgoglio” presso l’Accademia Militare di Modena. Dal 1992 al 1995 ha prestato servizio presso il 78° Reggimento fanteria “Lupi di Toscana” in Firenze, con l’incarico di Comandante di plotone. Dal 1995 al 1997 è stato trasferito presso il 3° Battaglione Paracadutisti “Poggio Rusco” di Firenze con l’incarico di Comandante di Compagnia. Nel corso della carriera ha prestato servizio presso il Centro Addestramento Paracadutismo di Pisa, dal 1999 al 2001 con l’incarico di Capo Sezione Addestramento e dal 2007 al 2015 con gli incarichi di Comandante di Battaglione e Ufficiale Coordinatore. Dal 2015 presta servizio presso il Comando di Brigata Paracadutisti “Folgore” con l’incarico di Capo Ufficio Personale. Nel corso della carriera è stato impiegato in operazioni all’estero in Somalia, in Bosnia Erzegovina, in Iraq, in Libano e in Afghanistan. Nel 2024 ha partecipato all’operazione Strade Sicure in Roma con l’incarico di Capo Cellula G1. Nel corso del suo lungo e segnalato servizio nella carriera militare ha ricevuto numerose onorificenze, encomi e medaglie.

Capo Reparto del Corpo Nazionale Dei Vigili Del Fuoco Fabio Ghimenti

Nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1986, ha ricevuto il 27 dicembre 1998 la medaglia al Merito di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per aver salvato due persone rimaste sepolte tra le macerie del crollo di un edificio a Pontedera.

Nel 2001 la squadra di Fabio Ghimenti ha ricevuto una nota di apprezzamento dal Prefetto di Pisa per la tempestiva e altissima professionalità dimostrata nell’effettuare in tempi brevissimi l’evacuazione dei pazienti delle zone a rischio dell’Ospedale di Cisanello, devastato da un incendio nel sotterraneo. Nel 2003 il Sindaco del Comune di Casacalenda ha inviato al Comando un esplicito ringraziamento al Capo Reparto Ghimenti per l’intervento attivo, l’impegno, la professionalità e lo spirito di abnegazione dimostrato durante gli eventi sismici che avevano colpito la zona, sottolineando la sensibilità dimostrata nei confronti della popolazione nei momenti di sconforto e disperazione provocate dalle scosse che si erano succedute durante l’emergenza. La carriera del Capo Reparto Ghimenti è contraddistinta dalla passione per il lavoro, dalle qualità umane e dalla capacità di entrare in sintonia con il personale. Ha dato un fondamentale contributo nell’attuazione delle “Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID 19”.

ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO ALESSANDRO SUSINI

Nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1985, istruttore ed esperto senior per attività USAR ha partecipato a missioni internazionali in Sri Lanka, ad Haiti, in Ecuador e in Albania. In Italia è stato impegnato in diversi interventi, di cui i principali sono stati a Rigopiano nel 2017, in Italia Centrale nel 2016, in Emilia nel 2012, in Abruzzo nel 2009 e in Umbria nel 1997. Relatore e parte di molti gruppi di lavoro in Italia e all’estero con enti di ricerca, Università e società private italiane e estere. Nel novembre 2020 ha fornito un qualificato contributo alla redazione di “Linee guida delle misure di contrasto al COVID 19 nelle attività formative PER operatori USAR” del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco approvate per i corsi di rilevanza nazionale. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera ha ricevuto numerose attestazioni di stima.

RENZO CASTELLI

Laureato in Scienze Politiche e decano dei giornalisti pisani. La sua prima tessera di collaboratore del quotidiano “La Nazione” porta la data del 3 gennaio 1959. Dal 1982 al 2002 è stato anche corrispondente da Pisa del quotidiano “La Stampa” di Torino, di “Paese Sera” e “Il Sole 24 Ore”.

Renzo Castelli è autore di 31 libri nei quali ha saputo raccontare la sua città con acume e viva partecipazione mettendone a fuoco momenti della storia ma anche del costume e delle tradizioni. Da queste narrazioni emerge la capacità di raccontare il profilo antico e moderno di una città molto amata che tutti considerano una capitale di cultura. Trattando anche il tema dello sport, al quale ha dedicato alcuni dei suoi libri, Renzo Castelli ha messo sempre in evidenza, oltre alla vicenda agonistica, l’aspetto sociale di un fenomeno che è fortemente connesso alla vita e alla storia stessa della città. Per tutto quanto ha scritto, Renzo Castelli ha ricevuto numerosi riconoscimenti da enti e associazioni. Tra i premi letterari ricevuti si segnala il Premio Bancarella Sport.

LGT BRUNO MARA

Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1984, dopo il periodo formativo ha prestato servizio quale carabiniere ausiliario, prima presso la Stazione Carabinieri di Sassari e, successivamente, presso la Stazione dei Carabinieri di Navacchio.

Da oltre 25 anni è in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria e dal 2009 presso la Sezione della

Procura della Repubblica di Pisa. Nello svolgimento delle sue funzioni, ha dimostrato eccellenti capacità giuridiche e intuito, nel proporre anche strategie e soluzioni investigative, dimostrando completa dedizione all’ufficio. Ha inoltre manifestato eccellenti doti di gestione e coordinamento all’interno della aliquota dei Carabinieri, dirimendo con equità e professionalità le problematiche insorte. Ha dimostrato di possedere in sommo grado doti professionalità tecnica e riservatezza conquistandosi la stima e la considerazione dei magistrati dell’ufficio, del personale amministrativo e quella dei militari addetti alla Sezione da lui diretta e di quelli appartenenti agli altri comandi e uffici di Polizia Giudiziaria.

Lgt. C.S. MARCO BARBANI

Arruolatosi nella Guardia di Finanza nel 1994, dopo aver prestato servizio da Ispettore in vari Reparti della stessa, con incarichi operativi, anche specialistici, e di staff, dal 2022 è Capo Sezione Relazioni Esterne del Comando Regionale Lombardia. Insignito di Croce d’Oro per anzianità di servizio e Medaglia d’Argento al Merito di Lungo Comando nella Guardia di Finanza, nella sua carriera, grazie al costante aggiornamento tecnico – professionale, all’impegno profuso e ai risultati di servizio conseguiti, ha ricevuto dalle Autorità del Corpo numerosi riconoscimenti.

Lgt. MAURIZIO CATALANOTTI

Ha svolto il servizio militare di leva nel 1992-1993 presso il 62° Reggimento Fanteria Corazzato “Sicilia” dell’Esercito Italiano di Catania, partecipando con alto senso del dovere ed elevato spirito di sacrificio all’operazione “Vespri Siciliani” di salvaguardia delle libere istituzioni e di mantenimento dell’ordine pubblico. È entrato nel Corpo della Guardia di Finanza il 21 settembre 1995, con il 14º Corso “Cefalonia” presso il I Battaglione Allievi Finanzieri di Rovigo. Nel 2005 ha conseguito una laurea triennale in “Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione” presso l’Università degli Studi di Torino. Dal 1998 al 2007 ha prestato servizio presso l’allora Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Firenze, dove ha svolto prioritariamente indagini di polizia giudiziaria di rilevanza nazionale presso il Gruppo Operativo Antidroga. Dalla fine del 2007 a oggi è impiegato presso il Comando Regionale Toscana, nel quale ricopre (dal 2010) il ruolo di Capo Sezione Pianificazione e

Programmazione, assolvendo prioritariamente compiti di pianificazione dell’impiego delle risorse finanziarie ed analisi e revisione della spesa regionale nonché fornendo in servizio, allo stato, un rendimento costantemente elevato, meritevole di vivissimo apprezzamento e della più ampia e incondizionata lode.

Avv. NICOLA TAMBURINI

Dal 2004 al 2009 ha fatto parte del Consiglio Direttivo della Federconsumatori di Pisa. Dal 2014 ha iniziato la sua esperienza nelle associazioni di categoria, come membro del Consiglio Direttivo Sindacato Giovani Imprenditori e Prevenzione e Sicurezza della Confcommercio di Pisa. Dal 2020 è membro di Presidenza CNA Turismo e Commercio di Pisa. In tale proficua attività ha unificato e valorizzato i vari aspetti legati al territorio. Impegnato anche nel volontariato, ha contribuito al progresso materiale e morale della società, a sostegno delle imprese, delle loro buone pratiche e dello sviluppo dell’economia locale. Nel corso della carriera ha dimostrato, oltre alla competenza, anche la sensibilità, la dedizione e l’integrità nella tutela dei più deboli e vulnerabili, mettendo a servizio la sua professionalità anche “pro bono”.

LEONARDO BARGAGNA

Nel 1967 è stato assunto presso l’Aeroporto di Pisa. Da allora, in tale organizzazione, ha svolto diversi incarichi, come quello di responsabile acquisti e responsabile manutenzione. Dal 2004 al 2012 ha ricoperto il ruolo di Direttore Acquisti e Terminal Manager per SAT e Alatoscana. Dal 1 luglio 2018 è stato responsabile per Toscana Aeroporti del ciclo passivo relativamente alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture e responsabile unico del procedimento per le gare d’appalto. Nel corso della sua esperienza lavorativa ha manifestato puntuale capacità professionale nell’assolvere ai molteplici compiti assegnati. In ambito sociale, ha offerto a più riprese il proprio contributo all’interno di società sportive dilettantistiche, al fine di diffondere la pratica sportiva tra i più giovani e sviluppare momenti di aggregazione, trasmettendo alle giovani generazioni il valore dello sport.

Lgt. C.S. Carabinieri GIOVANNI ALFIERI

Nel 1988 ha frequentato il corso come allievo Carabiniere presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma.

Nel 1994 ha ricoperto il ruolo di Comandante di squadra presso la 6° Brigata dei Carabinieri Toscana a Firenze, svolgendo nel territorio nazionale e nella Capitale servizi di ordine pubblico, vigilanza a sedi istituzionali, a Capi di Stato, politici e magistrati. Nel 2012 è stato nominato Comandante della Stazione Carabinieri di San Miniato. Nel 2014 è stato impiegato nella missione militare di pace in Kosovo in qualità di Comandante di squadra e Coordinatore Civil Military Cooperation. In tale ruolo ha fornito adeguato sostegno all’ambiente civile più bisognoso e ha collaborato con la Croce Rossa Kosovara.

Dall’8 maggio 2015 ricopre l’incarico di Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Miniato, svolgendo le funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera ha ricevuto numerose onorificenze.

Lgt. BENEDETTO PATTI

Dal 2016 ad oggi è Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di San Miniato. Nel suo lungo e segnalato servizio nella carriera militare ha ricevuto numerose onorificenze. Dal 1974 al 2012 ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri. Nella sua carriera è stato impiegato nel Nucleo Operativo e Radiomobile Carabinieri di Pinerolo e di Arona. Promosso Vicebrigadiere, dal 1982 al 1987 ha ricoperto la funzione di Capo Equipaggio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile di Pontedera. Dal 1987 al 1998 ha prestato servizio come Comandante della Stazione dei Carabinieri di Terricciola. Dal 1998 al 2012 ha ricoperto il ruolo di Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Miniato.

Lgt. C.S. LUCA SALOTTI

Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1983 quale carabiniere ausiliario, ha conseguito la specializzazione di “Tecnico delle Telecomunicazioni”. Nel 2012 è stato trasferito presso la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Pisa con l’incarico di Capo Centrale Operativa. In tale ruolo, il Luogotenente oltre ad esercitare in maniera costante e quotidiana la propria funzione di coordinamento e di controllo di tutte le attività di prevenzione generale poste in essere sul territorio, in particolare, nel periodo particolarmente critico del lockdown imposto dalla diffusione del COVID 19, in qualità di responsabile del numero telefonico di emergenza 112 è stato punto di riferimento per il personale della Centrale Operativa, partecipando, inoltre attivamente alla fondamentale azione di rassicurazione sociale e garantendo ai cittadini un’assidua e puntuale attività di informazione e indirizzo. Non ha mai fatto mancare, inoltre, la sua presenza ed il suo coordinamento, anche oltre i canonici orari di lavoro quotidiani, garantendo una tempestiva risposta al cittadino.

