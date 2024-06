Tragedia in Maremma: scontro tra moto, morti due giovani

Due giovani sono morti in un incidente stradale in provincia di Grosseto, a Scansano. Le due vittime avevano diciannove e trentacinque anni, erano entrambe in moto.

Alle 9.30 circa di oggi, domenica 2 giugno, lungo la strada provinciale 159 Scansanese nel comune di Scansano due moto - che procedevano in direzioni opposte - si sono scontrate. Il fatto è avvenuto nel tratto tra Preselle e Pancole.

Sono risultati vani i soccorsi prestati dai sanitari inviati dal 118. Allertato anche l'elisoccorso, rientrato alla base. Sul posto intervenuti i carabinieri. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dello scontro.