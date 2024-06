A Montespertoli Alleanza Verdi Sinistra appoggia Mugnaini con Uniti a Sinistra

Anche nel Comune di Montespertoli per le prossime elezioni amministrative, Alleanza Verdi Sinistra sarà presente, attraverso una collaborazione con l’associazione Uniti a Sinistra, già presente da anni sul territorio comunale, che sostiene la candidatura del sindaco uscente Alessio Mugnaini per la coalizione di centro sinistra “Vivo Montespertoli”, assieme al Partito Democratico e ad Azione.

"Alleanza Verdi Sinistra è un progetto politico che intende portare avanti e dare rappresentanza politica alle proposte che nascono dai due principali partiti di riferimento, che sono Sinistra Italiana e Europa Verde – Verdi, ma anche dalle varie reti civiche di orientamento progressista ed ecologista che sono nate spontaneamente in vari territori – dice Nicola Ferraro, coordinatore di Sinistra Italiana dell’Empolese Valdelsa – e qui a Montespertoli siamo proprio di fronte a questo ultimo caso. Il lavoro fatto da questa associazione è e sarà importante, per tutta la comunità di Montespertoli, ed è giusto valorizzarlo".

L’appoggio a Mugnaini nasce proprio dalla volontà di dare una risposta concreta ai tanti temi che sono emersi nel corso degli ultimi anni, quali ad esempio la cura delle frazioni e la manutenzione del territorio, le grandi e piccole tematiche ambientali, la gestione dei servizi pubblici locali, i servizi sanitari e sociali, in particolare per le fasce più deboli, che poi sono stati elaborati nel programma di Vivo Montespertoli.

"Il nostro intento – dice Franco Fontanelli, neo eletto presidente dell’associazione Uniti a Sinistra” - sarà quello di portare le nostre proposte e progetti nel Consiglio Comunale e nella prossima Giunta di Montespertoli, in modo da poterli realizzare: per questo saranno presenti alcune persone di Uniti a Sinistra, candidate nella lista Vivo Montespertoli, alcune delle quali iscritte a Sinistra Italiana. È necessaria anche una visione sovracomunale, in modo tale che si possa fare rete con altre realtà simili alla nostra, confrontarci sulle questioni e sulle problematiche, portarle se necessario a livello superiore, provinciale, regionale o anche nazionale. Per questo siamo ben felici del supporto e della collaborazione che Sinistra Italiana e AVS hanno voluto offrire. Inoltre non c’è da dimenticarsi che il prossimo 8 e 9 Giugno ci sarà un altro importante appuntamento, quello delle Elezioni Europee, per cui la nostra associazione è convinta della proposta di Alleanza Verdi Sinistra".