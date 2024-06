Chi votare per i sostenitori di Italia Viva: nell'Empolese Valdelsa è dentro e fuori il centrosinistra

A pochi giorni dal voto delle europee e delle amministrative è importante ricordare la posizione di Italia Viva in tutto l’Empolese Valdelsa.

Per le europee, Italia Viva ha dato vita alla lista “Stati Uniti d'Europa” nella quale indichiamo le preferenze di Matteo Renzi, il nostro leader, e Rosa Maria Di Giorgi.

Per le amministrative queste le nostre indicazioni per ogni comune.

EMPOLI: lista “Empoli al Centro - Maria Grazia Maestrelli sindaca - Italia Viva”, nella lista è presente il delegato di zona Andrea Pini, come capolista.

CASTELFIORENTINO: lista “Castelfiorentino di tutti” a sostegno di Stefano Burgassi, nella lista sono presenti il presidente comunale Antonio Righi e Irene Mazzarrini, già candidata alle regionali, come capolista.

CERTALDO: lista “Più Certaldo - Pardo Cellini sindaco” della quale fa parte Carlo Mainardi e lista “IO DONNE” sempre a sostegno di Pardo Cellini, della quale fa parte Lara Veracini

FUCECCHIO: lista “Italia Viva” a sostegno di Emma Donnini, nella lista è presente la presidente comunale Aurora Del Rosso, come capolista.

CAPRAIA E LIMITE: lista “Capraia e Limite nel Futuro - Alessandro Giunti sindaco”, nella lista è presente la presidente comunale Beatrice Bartolini

CERRETO GUIDI: lista “Avanti insieme - Simona Rossetti sindaco”, Italia Viva è rappresentata da Antonio Palmieri.

MONTELUPO FIORENTINO: lista “Simone Londi sindaco”, nella lista è presente Lucia Ivonne Cassarino, già coordinatrice Empolese-Valdelsa.

MONTESPERTOLI: lista “Montespertoli di Tutti” a sostegno di Luciana Morelli, nella lista è presente Alba Bellacci, membra della segreteria della città metropolitana.

Coordinamento Italia Viva Empolese Valdelsa