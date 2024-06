Cinema all'aperto ai giardini di via XI Febbraio per il progetto Hugo

Cinema e musica nella settimana di Hugo, il percorso di co-progettazione e co-gestione che il Consorzio COeSO Empoli sta realizzando insieme al Comune di Empoli nell’area della stazione ferroviaria.

Martedì 4 giugno alle 21 nel Parco di Via XI Febbraio prende il via la prima rassegna del Piccolo Cinema Quartiere, realizzata in collaborazione con IIS Virgilio di Empoli - Liceo Artistico. La rassegna rappresenta infatti la parte conclusiva di un percorso che ha visto partecipi in prima linea i ragazzi e le ragazze del Liceo in ogni fase della progettazione. Il tema che sarà sviluppato in questi quattro incontri è quello della paura nelle diverse sue accezioni: del futuro, ambientale, della tecnologia. Questi i film proposti: 4 giugno Ex Machina di Alex Garland, 11 giugno Mean Girls di Mark Waters,18 giugno Siccità di Paolo Virzì, 25 giugno Piove di Alex Garland. Le proiezioni sono gratuite.

Giovedì 6 giugno è invece all'insegna della musica popolare con il concerto dei Vincanto. Alle 19 stornelli e rispetti d'amore si alterneranno a canti di lavoro e di festa, passando da filastrocche per bambini e struggenti ninne-nanne. Protagoniste le tre voci, lasciate nude o accompagnate da chitarra, fisarmonica e percussioni. Il concerto, che si terrà nel giardino del Dopolavoro Ferroviario, è realizzato in collaborazione con l'associazione Canto rovesciato. La prenotazione è fortemente consigliata scrivendo a hugo@coesoempoli.it. Per info www.progettohugo.it

