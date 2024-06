Elezioni, dibattito a Vinci: confronto tra i candidati sindaco

Quale sarà il futuro di Vinci? Martedì 4 giugno dalle ore 19 i candidati sindaco proveranno a rispondere a questa domanda. Si terrà infatti un confronto tra le tre persone che correranno per succedere a Giuseppe Torchia come primo cittadino vinciano.

Con la conduzione del giornalista di gonews.it René Pierotti, dalle 19 nel giardino di Villa Reghini a Sovigliana in piazza della Pace si terrà il dibattito pre-elettorale. Tanti i temi toccati, dall'ambiente alla sicurezza.

Si confronteranno sul palco il candidato del centrosinistra Daniele Vanni (Insieme per Vinci), del centrodestra Alessandro Scipioni (Vinciamo) e Giuseppe Pandolfi della civica 'In comune per Vinci'.