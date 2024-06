Elezioni Empoli: oltre 35mila chiamati al voto. Tutte le info utili

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno le consultazioni elettorali per l’elezione dei membri spettanti all’Italia nel Parlamento Europeo e per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Empoli. Si potrà votare in entrambe le giornate: sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

SCRUTINIO - Lo scrutinio inizierà alle 23 di domenica, alla chiusura dei seggi, per le Elezioni Europee. Per quanto riguarda le Elezioni Comunali, lo scrutinio si svolgerà a partire dalle 14 di lunedì 10 giugno.

AVENTI DIRITTO AL VOTO – Per le Elezioni Europee nel Comune di Empoli sono chiamati alle urne 35.644 elettori, di cui 16.958 uomini e 18.686 donne, distribuiti su 42 sezioni elettorali. Per le amministrative, invece, sono chiamati al voto 36.136 elettori, di cui 17.226 maschi e 18.910 donne, sempre distribuiti su 42 sezioni elettorali.

La differenza del corpo elettorale tra Europee e Comunali è determinata dai residenti all’estero in Paese UE, che figurano nelle liste elettorali comunali in quanto aventi cittadinanza italiana ma diritto di voto nel paese di residenza.

Voteranno per la prima volta 182 neomaggiorenni: 88 maschi e 94 femmine.

COME SI VOTA ALLE EUROPEE - L'elettore esprime il suo voto in una scheda di colore rosso rubino. È possibile esprimere fino a un massimo di tre preferenze scrivendo il nome e il cognome o solo il cognome nelle apposite righe poste a fianco del rettangolo che contiene il contrassegno della lista votata, (cognome e nome nel caso ci siano candidati omonimi). Se l’elettore esprime due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Non è ammessa l'espressione del voto con indicazioni numeriche.

COME SI VOTA ALLE COMUNALI - L'elettore esprime il suo voto in una scheda di colore azzurro pantone. L’elettore ha più opzioni: può tracciare un segno solo sul candidato alla carica di sindaco (il voto viene attribuito solo al candidato sindaco); può tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco oppure sia sul candidato sindaco e su una delle liste collegate (in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista); può tracciare un segno sul candidato sindaco e un segno su una lista non collegata, esprimendo il cosiddetto voto disgiunto (il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata); può esprimere una preferenza scrivendo il cognome di un candidato a consigliere comunale sulla riga a fianco del contrassegno della lista prescelta oppure due preferenze per altrettanti candidati a consigliere, purché i candidati indicati siano di sesso diversi e appartenenti alla stessa lista.

DOCUMENTI NECESSARI - Per poter votare sarà necessario recarsi al seggio con un documento di identificazione valido (carta di identità, passaporto, porto d'armi o patente di guida) e con la propria tessera elettorale, verificando di avere ancora spazi disponibili per la timbratura. L’identificazione può avvenire anche mediante esibizione di carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell’elettore.

UFFICI DI RIFERIMENTO E APERTURE STRAORDINARIE - Cittadini e cittadine possono richiedere il duplicato della tessera elettorale all'ufficio elettorale allo sportello appositamente aperto a tale scopo allo sportello Anagrafe in Piazza del Popolo, 33. Per il rinnovo della carta di identità scaduta (all’URP via del Papa n. 41) e per il rilascio della tessera elettorale (all’ufficio Elettorale piazza del Popolo n. 33) saranno effettuate le seguenti aperture straordinarie:

giovedì 6 giugno ore 9-18

venerdì 7 giugno ore 9-18

sabato 8 giugno ore 9-23

domenica 9 giugno ore 7-23

AGEVOLAZIONI PER DISABILI E MALATI – Per il voto assistito con accompagnamento in cabina consultare il sito alla pagina https://elezioni.comune.empoli.fi.it/ o contattare l’ufficio elettorale al n. 0571/757157

SERVIZO DI TRASPORTO AI SEGGI - Per facilitare l’esercizio del diritto di voto il Comune di Empoli garantisce speciali servizi di trasporto gratuito dalla residenza al seggio, nei giorni delle votazioni, grazie alla disponibilità dei volontari delle associazioni Misericordia e Pubbliche Assistenze di Empoli, garantendo il servizio nei seguenti orari:

- sabato 8 giugno dalle 15.30 alle 17.30 - Misericordia di Empoli;

- sabato 8 giugno dalle 17.30 alle 19 - Pubblica Assistenza Empoli;

- domenica 9 giugno dalle 9 alle 12 - Pubblica Assistenza Empoli;

- domenica 9 giugno dalle 15 alle 19 - Misericordia di Empoli;

Per informazioni e prenotazioni contattare:

- Misericordia tel. 0571 7255

- Pubblica Assistenza Empoli tel. 0571 9806

APERTURA COMUNE - Lunedì 10 giugno 2024, gli spazi al piano terreno del Comune di Empoli, con accesso da via Giuseppe del Papa 41, saranno aperti a partire dalle 15 e fino alle 20, con possibilità di prorogare l'orario fino alle ore 22 in base all'andamento dello scrutinio: in questi spazi, attraverso un monitor, saranno forniti in tempo reale i risultati che arriveranno dai rispettivi seggi.

Ulteriori informazioni sono reperibili sulla home page del sito della Città di Empoli dove da settimane è presente una pagina https://elezioni.comune.empoli.fi.it/ costantemente aggiornata con tutte le news sulle Elezioni dell’8 e 9 giugno 2024.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa