Elezioni Montopoli, Katia Beni sul palco per la chiusura di campagna di Linda Vanni (csx)

"Questa campagna elettorale è stata un'emozione pazzesca e ora siamo agli ultimi giorni, quelli decisivi, in cui continueremo a condividere con quante più persone possibili il nostro progetto per una Montopoli coraggiosa, dinamica, inclusiva. In queste settimane di campagna siamo stati sempre in mezzo alle persone, nelle strade, nelle piazze, nelle case e così governeremo per i prossimi 5 anni. Così, ovviamente, abbiamo anche deciso di concludere la nostra campagna elettorale, con una festa di piazza a Capanne". A dichiararlo è Linda Vanni, candidata sindaca di centrosinistra di Montopoli in Val d'Arno.

Che prosegue: "L'appuntamento è per giovedì 6 giugno dalle ore 19.30 in piazza Vittorio Veneto. Sarà una bella festa per le montopolesi e i montopolesi. Con noi ci sarà la comica Katia Beni. Io e i candidati della nostra lista condivideremo ancora una volta il nostro progetto per Montopoli e le sue frazioni per poi lasciare il palco a DJ Spada, che farà ballare tutti. Come a ogni festa che si rispetti non mancheranno cibo e bevande, con pizza e pasta per tutti a offerta libera".

Fonte: Ufficio Stampa