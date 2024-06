Empoli in Azione: "Noi unici eredi del progetto del Terzo Polo"

Empoli in Azione è di fatto l’unico erede del progetto di “Terzo Polo” per Empoli.

Il Terzo Polo ad Empoli, alle elezioni politiche del 2022, prese oltre il 9% dei voti, in alcuni comuni dell’Unione addirittura oltre il 10%. Tanti, tantissimi cittadini vedevano in quel progetto la creazione di un’area moderata che incarnasse i valori del “fare”, dell’offrire un’alternativa politica che creasse condizioni utili ad incidere nel Governo del Paese e delle nostre città.

Oggi ad Empoli soltanto il voto ad “Azione” conferma l’idea, ancora valida, di un “Terzo Polo” per la nostra città.

C’è chi ha scelto di correre una corsa in solitaria senza offrire una visione completa di città per il futuro, scelta evidentemente poco utile nello scenario cittadino con 5 candidati sindaco presenti. C’è chi invece come noi di Empoli in Azione ha scelto di essere elemento di contrappeso nella coalizione di centro-sinistra, impegnandosi a dare forte rilevanza all’area moderata e pragmatica per un migliore governo della città. Daremo rappresentanza, dall’interno della coalizione, a quei valori ed a quelle fasce sociali che Azione per sua natura incarna.

AZIONE rappresenta l’ala moderata della coalizione di Centro Sinistra ad Empoli, ed ha un progetto serio. Un progetto costruito in questi anni, che ha portato alla creazione di una lista di persone giovani, coerenti e capaci. Persone serie e “per bene” che hanno messo sé stessi a disposizione di Empoli. Una lista veramente seria, e competente, una lista per partecipare al Governo di “Empoli, sul serio”, come abbiamo voluto specificare nel nostro simbolo per dire che ad Empoli non si vota soltanto “Azione” come partito nazionale, ma si vota una lista di cittadini del nostro territorio, di Empolesi che hanno voglia di lavorare per la propria città.

Empoli in Azione oggi si batte per:

- Migliorare radicalmente le manutenzioni in città. È necessario che il Comune torni ad effettuare manutenzioni maggiori alle strade comunali, alle strutture pubbliche, più di quanto è

stato fatto negli ultimi 5 anni;

- Riqualificare l’area del Terrafino. Quell'area è strategica per la città, migliaia di persone la frequentano per lavoro, ed oggi sembra abbandonata a sé stessa;

- Garantire massima attenzione al tema della sicurezza in città, aumentando organici della Polizia Municipale, ed intervenendo con un profondo lavoro sul decoro e sull'arredo urbano;

- Riorganizzare la piscina comunale, che deve rimanere pubblica, arrivando ad un cambio della gestione, al rinnovamento della struttura ed al rilancio delle attività;

- Continuare nell’attività di rilancio del centro storico, potenziando le attività commerciali soprattutto del settore della ristorazione, dell’alberghiero e della somministrazione, aumentando la frequentazione e conseguentemente anche ogni aspetto di sicurezza e di vivibilità connesso.

Empoli in Azione ha sviluppato moltissime proposte ed ha contribuito ad elaborare il programma della Coalizione a sostegno di Alessio Mantellassi. Vigileremo che questo venga portato avanti e lo integreremo nel tempo con un lavoro continuo di elaborazione e di proposta.

Fonte: Empoli in Azione