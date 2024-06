Grande successo per il DevFest Pisa 2024, tra le più grandi conferenze open tech in Italia

È andato in scena lo scorso weekend il DevFest Pisa 2024, una delle più grandi conferenze open tech in Italia, che dopo il successo dello scorso anno ha nuovamente fatto tappa in Toscana per una giornata di grande valore dedicata alle tecnologie android, web, cloud e Google.

Promossa da Google Developer Groups (GDG) la tappa italiana ha confermato di essere uno degli appuntamenti di maggiore interesse per il mercato, andando sold out con oltre 500 iscritti e più di 20 speaker, ognuno owner di una propria sessione verticale.

Tra gli speech più apprezzati c’è stato certamente quello di Valentina Giuffrè Coco, tra i relatori principali del DevFest e Full Stack Developer di TD Group Italia, realtà di riferimento nell’offerta di servizi ICT che anche quest’anno ha confermato il proprio sostegno alla manifestazione in qualità di platinum sponsor.

L’intervento, dal titolo “L’importanza dell'User eXperience design: è sempre vero che l'abito non fa il monaco?” è stata l’occasione per approfondire un elemento ormai centrale nel business moderno, ovvero la user experience: come renderla memorabile ed elegante per gli utenti finali, soddisfacendo sia i requisiti tecnici per l'accessibilità che il senso estetico.

“In TD Group Italia da sempre ci facciamo promotori di appuntamenti come il DevFest, che rappresentano momenti strategici non solo per il territorio Toscano, ma di grande prestigio sia a livello nazionale, che internazionale – afferma Antonio Barbati Minischetti, CIO di TD Group Italia – In tal senso per TD Group è sempre un grande onore poter mettere a disposizione il know-how dei nostri professionisti a beneficio di condivisione e formazione verso tutti gli attori coinvolti. Il DevFest, inoltre, rappresenta un momento di networking molto qualitativo, perfetto per chi come noi è sempre alla ricerca di nuovi talenti da inserire in azienda”

DevOps Engineer, Tecnico Networking, System Administrator, Project Manager, Full stack Developer sono infatti solo alcuni dei ruoli nel mirino dell’azienda appartenente al Gruppo Sailpost che, come già dichiarato nei mesi scorsi, punta ad assumere 70 nuovi dipendenti entro la fine del 2024.

Fonte: Ufficio Stampa