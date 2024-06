Grazie a Sesa un nuovo campo addestramento a Empoli per la Scuola italiana Cani salvataggio

La Scuola italiana cani salvataggio, vera e propria eccellenza nella cinofilia nazionale dedita alla preparazione dei cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori, incrementa l’impegno a servizio della comunità con un nuovo campo addestramento a Empoli a disposizione del nucleo di cani nella ricerca di persone disperse ed opererà in contesti di protezione civile per il territorio dei comuni dell'Empolese Valdelsa.

"Un progetto partito circa tre anni fa, - afferma Salvo Gennaro, Responsabile della Sezione Toscana della SICS - dettato dall’esigenza di trovare una base per la formazione nel territorio di Empoli. Da qui l'offerta di aiuto fornita dal patron del Gruppo Sesa di metterci a disposizione un'intera area da adibire a nuovo centro di formazione per le nostre unità cinofile. In tutte le fasi è stata presente l'amministrazione comunale uscente con l'assessore di riferimento per la Protezione Civile Massimo Marconcini fino alla data della stipula dell'accordo di massima. Per diventare un'unità cinofila, servono passione, sacrificio, dedizione e tanto allenamento con il cane. L’obiettivo della SICS è di crescere nel numero di unità cinofile da mettere a servizio della collettività e stiamo già lavorando a nuovi percorsi formativi".

Gli spazi adibiti all’addestramento della squadra saranno allestiti nell’area del Polo tecnologico di via Piovola, nella frazione di Villanova.

"Fondazione Sesa è orgogliosa di poter contribuire alla sicurezza e al benessere della nostra comunità mettendo a disposizione gli spazi per la preparazione delle unità cinofile della SICS. Questo progetto è nato dall'esigenza di trovare una base adeguata per la formazione nel territorio di Empoli, e siamo lieti di poter supportare un'iniziativa così importante. La collaborazione con la Scuola Italiana Cani Salvataggio rappresenta un investimento nel futuro della nostra protezione civile" dichiara Paolo Castellacci, Presidente di Fondazione Sesa.

La SICS, iscritta nell'elenco territoriale delle associazioni di Protezione Civile della Regione Toscana, fornisce un contributo prezioso sotto la guida del COI e del COC alle necessità della popolazione in caso di eventi emergenziali e calamitosi. Attraverso i suoi volontari, la SICS svolge anche attività informative per educare e preparare la popolazione sui potenziali rischi presenti sul territorio e sensibilizzare i ragazzi delle scuole su questi importanti temi. Inoltre, all'interno del gruppo cinofilo esiste una piccola squadra, SICS per il Sociale, che si preoccupa di migliorare la qualità della vita di bambini, adulti e anziani attraverso attività ludiche ricreative e informative, in ospedale, scuole, residenze per anziani.

Fonte: Sesa