Maxi controllo dei carabinieri nel Pisano, segnalate 11 persone

Questo pomeriggio, i carabinieri di Pisa ha condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, focalizzato sulla prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza, uso di sostanze d’abuso, spaccio di stupefacenti e reati in genere. L'operazione ha interessato la zona della Stazione Ferroviaria Centrale e le vie circostanti, impiegando 7 autopattuglie e un’unità cinofila antidroga.

I risultati del servizio sono stati:

Denuncia di una persona per detenzione di eroina e 85 euro in contanti, sospetto provento di attività illecita.

Denuncia di quattro persone per violazione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa.

Denuncia di una persona per inosservanza del DASPO urbano.

Denuncia di due persone per guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici oltre il limite consentito, con ritiro delle patenti.

Denuncia di un conducente per rifiuto di sottoporsi a test per sostanze stupefacenti.

Denuncia di due persone per ricettazione, una con un monopattino rubato e l'altra con abbigliamento rubato da un negozio del centro città.

In totale, sono state identificate 31 persone, controllati 13 veicoli, ispezionati 4 esercizi pubblici e segnalate alla Prefettura 4 persone per possesso di stupefacenti per uso personale. Stupefacenti e denaro sono stati sequestrati, mentre i beni rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari.