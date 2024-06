Premio Petroni a Calcinaia, l'ex sindaco omaggiato con la seconda edizione del concorso

Martedi 4 giugno si svolgerà, la premiazione del concorso scolastico "Premio Petroni" presso la Scuola Secondaria Quasimodo di Fornacette e la Scuola Secondaria King di Calcinaia.

Si tratta di un'iniziativa pensata e organizzata dall'Associazione “Francesco Petroni” in collaborazione con il Comune di Calcinaia e l'Istituto Scolastico “M. L. King”. L’associazione, nata circa cinque anni fa grazie all'iniziativa di alcuni cittadini, si propone di far conoscere e divulgare l'importante figura di Francesco Petroni.

Francesco Petroni, fornacettese, prima falegname, poi piaggista e infine sindaco di Calcinaia dal 1980 al 1995. Una figura importante per la nostra comunità che, con la sua esperienza di piaggista e sindacalista e col suo impegno da dirigente di partito e da sindaco di Calcinaia, ha insegnato a tanti giovani la passione politica, l'equilibrio di un riformista coerente e concreto, mite e tenace, la serietà e il rispetto per gli altri, la militanza generosa.

Il tema della seconda edizione del concorso era “Ogni volta che una donna lotta per se stessa lotta per tutte le donne” che oltre 400 studenti hanno affrontato con notevole impegno e creatività, realizzando elaborati suddivisi in due filoni, uno narrativo e uno grafico. I ragazzi hanno quindi partecipato con disegni, poesie e racconti. La qualità e il valore delle opere presentate è stata elevata a testimonianza dell'interesse e della sensibilità dei giovani e della scuola.

I premi assegnati consistono in buoni spendibili in materiale scolastico, un riconoscimento che rappresenta un importante contributo a sostegno della cultura e della formazione scolastica.

La cerimonia di premiazione si terrà il giorno Martedì 4 Giugno presso la scuola Secondaria 1° grado “Quasimodo” a Fornacette (ore 9:00) e presso la scuola Secondaria 1° grado “King” a Calcinaia (ore 10:00).

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa