Psi presenta i candidati per Santa Croce, il segretario Sorrente: "Disponibile per una nuova sede del partito"

Il PSI Santa Croce ha presentato i propri candidati per le prossime elezioni comunali, che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno, nella lista della candidata sindaca Mariangela Bucci 'Insieme per Santa Croce sull’Arno' sostenuta dai partiti PD, Italia Viva, AVS, Psi.

Il Psi ha scelto come propri rappresentanti:

Massimo Fornaciari di Santa Croce sull’Arno, Architetto con esperienze amministrative a Santa Croce sull’Arno e anche a San Miniato. Gode la stima e la fiducia incondizionata di chi lo conosce. E’ disponibile per una fattiva collaborazione dove il futuro Sindaco lo ritiene più adatto.

Stefania Cioffi di Staffoli, alla sua prima esperienza Comunale, molto conosciuta della Frazione per le sue particolari abilità di artigiana della pelle ma soprattutto per essersi messa a disposizione come volontaria e organizzatrice entusiasta di eventi come la Festa mdievale, che portano la gente a vivere momenti di gioia comune paesana.

Alla presentazione da Savino’s Bar a Staffoli - via Livornese, ha preso parte anche la candidata sindaca Bucci, che ha illustrato il programma elettorale, ed alcuni componenti della lista #insiemepersantacrocesullarno oltre che hai candidati PSI Stefania Cioffi e Massimo Fornaciari, i quali nel loro intervento hanno spiegato i progetti futuri sia del Partito Socialista che per le prossime elezioni amministrative.

Ha partecipato all’evento il Segretario Provinciale della Federazione CARLO SORRENTE, che nel suo intervento si è reso disponibile ad aiutare la Sezione S.Pertini di S.Croce e Staffoli nell’apertura di una nuova sede del Partito.

Si è parlato inoltre delle scorse amministrazioni alle quali i Socialisti hanno partecipato e delle opere pubbliche realizzate nel tempo in collaborazione ai Governi di Sinistra.