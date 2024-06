Aperitivo con la Lega Vinci per Scipioni, ospite il deputato Billi

Aperitivo offerto dai candidati della Lega alle amministrative del Comune di Vinci

La sezione Lega ringrazia i propri candidati alle prossime elezioni comunali dell’ 8 e del 9 giugno a Vinci: Angela Cavallini, Giuseppe Giannetto e Alessandro Carrai, candidati Lega all’interno della lista Scipioni sindaco nella lista Vinciamo per il loro impegno e dedizione dimostrata durante tutto il periodo della campagna elettorale.

Domenica 2 giugno presso il circolo MCL Il Gabbiano di Spicchio, in occasione di un gradito aperitivo, a cui era presente anche l’onorevole Simone Billi in rappresentanza della Lega e che ha sottolineato l’importanza del cambiamento a Vinci dopo anni di governo della sinistra.

Billi ha affermato che Vinci fa parte di quei feudi ormai fortemente radicati ma la sfida e la determinazione dei candidati e della coalizione riusciranno a portare sicuramente un buon risultato verso il cambiamento. I candidati hanno ribadito i punti fondamentali del programma del centrodestra, sottolineando aspetti che possono ridare a Vinci il prestigio che merita sul piano nazionale e internazionale.

È stata ribadita la rilevanza del potenziamento di vari aspetti dell’economia del territorio a partire dalle piccole imprese fino alle grandi aziende che hanno investito nel nostro comune, sottolineando in modo particolare la fondamentale importanza della valorizzazione del turismo e della cultura all’interno di uno dei Comuni più famosi in Italia e nel mondo per merito del grande genio e artista Leonardo da Vinci.

Infine, ma non per importanza, i tre candidati hanno sottolineato la necessità di prendere in seria considerazione la questione della sicurezza, visto che da tempo si registrano gravi situazioni di illegalità legate anche al fenomeno delle baby gang, con furti e spaccio sul territorio.

L’amministrazione di sinistra fino ad oggi si è sempre girata dall’altra parte senza risolvere il problema, facendo finta che tutto funzionasse nel migliore dei modi e intanto il Comune di Vinci ha perso il suo decoro e la sua vivibilità.

I cittadini presenti hanno fatto appello ai candidati perché all’interno del comune di Vinci si possa tornare a vivere serenamente senza aver il timore di parcheggiare o passare in determinate zone frequentate da persone poco raccomandabili. Vinci deve diventare un laboratorio di nuove iniziative politiche, sociali e culturali per fare in primo luogo prevenzione e per agire concretamente poiché crediamo che la nostra città con tutte le frazioni sia il più grande valore da difendere e da valorizzare.

Fonte: Lega Vinci