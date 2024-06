BioBlitz al lago di Sibolla per scoprire farfalle e insetti

Domenica 9 giugno, dalle ore 9 alle ore 12, si svolgerà a Sibolla un BioBlitz dedicato alle farfalle e ad altri insetti. Si tratta di un evento di carattere naturalistico aperto alla partecipazione del pubblico e gratuito, che mira, tramite un'esplorazione collettiva, a scoprire e identificare il maggior numero di specie presenti.

Accompagneranno il gruppo Claudia Bruschini, esperta di farfalle, del Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze e Alessio Bartolini, guida ambientale-escursionistica. Non esperti, grandi e piccoli, sono benvenuti, in quanto chiunque può dare un contributo!

Per partecipare occorre prenotare la propria partecipazione all'evento, scaricare sul proprio smartphone l'app I-Naturalist e presentarsi domenica 9 alle ore 9 al Centro Visite dela Riserva

Naturale Lago di Sibolla, in via dei Sandroni ad Altopascio. I dati raccolti (foto, suoni e video) tramite la app saranno poi un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità.

Un’occasione da non perdere per partecipare in modo attivo alla ricerca, dando una mano ad incrementare le conoscenze sulle farfalle e gli insetti di Sibolla! Conoscere di più aiuta a tutelare meglio!

Per info e prenotazioni:

amicidelpaduledifucecchio@gmail.com

370 369 5621.