Cento candeline per nonna Nannina, gli auguri di Livorno

Spegne cento candeline nonna Nannina Ciccaglioni, vedova Pinto. La nuova centenaria livornese è nata il 4 giugno 1924 a Torricella Sabina, in provincia di Rieti. Da giovane Nannina ha fatto la sarta nel suo paese, poi all’inizio degli anni ‘50 si è trasferita a Livorno con il marito, che lavorava nella pubblica sicurezza.

Ha avuto una vita tranquilla, con un grande amore per la sua famiglia e per il mare di Livorno. "Per me, dice la figlia Elisabetta, è stata mamma e amica, con un carattere meraviglioso, che l’ha aiutata ad affrontare e accettare tutte le avversità".

Per questo importante compleanno l’Amministrazione comunale ha fatto recapitare alla signora Nannina un omaggio floreale, con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno