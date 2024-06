Elezioni Cerreto Guidi, gli elettori sono quasi 8200: tutte le informazioni sul sito del comune

Sabato 8 giugno dalle ore 15,00 alle ore 23,00 e Domenica 9 giugno dalle ore 7,00 alle ore 23,00, si voterà per le elezioni europee e per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. A Cerreto Guidi gli elettori per le Amministrative sono 8188 (le donne 4210, gli uomini 3978).

Gli elettori potranno votare nelle 10 sezioni poste in tutto il territorio comunale. In particolare le sezioni 1,2 e 3 sono collocate presso la Scuola Media di Cerreto Guidi, in Via Ildebrandino; le sezioni 4 e 5 presso la Scuola Primaria di Lazzeretto; le sezioni 6,7 e 8 presso la Scuola Primaria di Stabbia e le sezioni 9 e 10 presso la Scuola Primaria di Bassa.

E’ necessario presentarsi al seggio muniti di un documento d’identità in corso di validità e della tessera elettorale.

Per il duplicato di una nuova tessere elettorale (in corso di smarrimento di quella già in possesso), oppure per il rilascio di una nuova tessera (in caso di recente trasferimento di residenza o di prima tessera elettorale per i neo 18enni), l’ufficio elettorale di Cerreto Guidi sarà aperto fino al prossimo 9 giugno, oltre che nei normali orari di ricevimento al pubblico, anche Venerdì 7 giugno (dalle 13,00 alle ore 18,00), Sabato 8 giugno (dalle ore 8,00 alle ore 23,00) e Domenica 9 giugno (dalle ore 7,00 alle ore 23,00).

I cittadini affetti da gravi infermità possono richiedere il servizio di accompagnamento (con ambulanza) al seggio, con le modalità indicate sul sito internet comunale, alla pagina dedicata alle prossime elezioni; per usufruire del trasporto pubblico di ambulanza per gli elettori con difficoltà motorie, occorre contattare la Misericordia di Cerreto Guidi (0571.55643) e la Pubblica Assistenza di Stabbia(0571.586796)

Per gli elettori che sono fisicamente impediti al voto, e necessitano, quindi, dell'assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, sono previste aperture straordinarie dei distretti socio sanitari presenti nella zona empolese al fine del rilascio del certificato medico che attesti l'impedimento fisico al voto autonomo.

Il calendario completo delle aperture dei distretti (a Cerreto Guidi Venerdì 7 Giugno ore 9,30-11,30), è presente sul sito internet comunale, alla pagina dedicata alle elezioni.

Per tutte le informazioni utili sulle elezioni, è infine attiva un’apposita sezione sul sito del Comune di Cerreto Guidi (www.comune.cerreto-guidi.fi.it). E’inoltre possibile rivolgersi all'Ufficio elettorale allo 0571.906204 e all'Ufficio URP allo 0571.906234.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Cerreto Guidi