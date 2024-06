Elezioni, l'appello di Mazzantini: "Votate PD"

Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa, in vista delle elezioni europee e amministrative lancia un appello al voto:

«Il Pd è l'unico partito italiano ad essersi sempre dichiarato europeista, anche quando era l'unico e gli altri volevano uscire dall'euro.

L’Unione Europea è quella che ha attenuato la pesantissima crisi economica degli ultimi dodici anni, è quella che ci ha salvato dalla pandemia e che oggi investe anche in Italia, in un solo piano, il PNRR, la più grande quantità di risorse pubbliche degli ultimi 80 anni.

Votare il PD alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno serve, quindi, innanzitutto, a rafforzare l'Unione Europea, a cominciare dal ruolo diplomatico internazionale che dovrebbe svolgere nella gestione dei drammatici conflitti in Ucraina e a Gaza.

La destra italiana, invece, in Europa è tutt'ora alleata con forze politiche che hanno sempre lavorato per ostacolare il rafforzamento dell’Unione Europea e la sua funzione di solidarietà fra Stati membri. La destra di Meloni e Salvini ci isola, dunque, come Paese in Europa, mentre in Italia isola le persone, soprattutto quelle più fragili, come dimostra la riduzione della spesa sanitaria rispetto al PIL, il dimezzamento del reddito di cittadinanza, il dimezzamento del fondo sociale per le persone non autosufficienti e l’eliminazione integrale del fondo affitti. Per non parlare del tema dei diritti, dove in nemmeno due anni si sono fatti passi indietro così grandi da mettere in discussione addirittura il libero convincimento delle donne ad abortire. È una destra che ha preso in giro gli italiani: dovevano cancellare le accise ed hanno invece fatto l’opposto; avevano promesso l’aumento delle pensioni e invece hanno bloccato la rivalutazione Istat approvata dal Governo Draghi; dovevano fermare gli sbarchi e invece sono raddoppiati. Il fallimento è così lampante che il governo cerca di distrarre l’opinione pubblica con atteggiamenti folcloristici al limite dell’offesa istituzionale, come il saluto colorito della Presidente del Consiglio al Presidente della Regione Campania.

Di fronte a questo quadro- prosegue Mazzantini- votare il PD significa anche sostenere l'azione politica e le proposte che da oltre un anno il partito sta portando avanti in Parlamento come nel Paese: l’aumento della spesa sanitaria per abbattere le liste di attesa, il salario minimo e la lotta al precariato, l'Industrial Act per sostenere le imprese che affronteranno le grandi transizioni energetiche dei prossimi anni. Il vento sta cambiando, lo si capisce parlando con le persone, ci occorre una spinta per dare ancora più forza a queste battaglie e sento che la gente è pronta nuovamente a sostenerci».

Mazzantini sottolinea che l’importanza del voto per le amministrative: «Assieme alle europee si vota anche per eleggere i Sindaci di tutti e undici i Comuni dell’Empolese Valdelsa. Abbiamo alle spalle un decennio di buon governo, in cui abbiamo saputo amministrare i Comuni tenendo insieme ancora una volta sviluppo del territorio e solidarietà sociale. E tutto ciò, nonostante l’emergenza Covid. I nostri candidati Sindaci sono tutti all’altezza della sfida per competenza e riconoscibilità tra la gente, grazie alla presenza sul territorio che li ha contraddistinti».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa