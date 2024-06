Firenze, è allarme aggressioni: troupe Mediaset e un gestore in Santo Spirito aggrediti

Le parole di Mimma Dardano, presidente della Commissione politiche sociali e della salute del Comune di Firenze e capogruppo Italia Viva

“Dall’aggressione agli operatori Mediaset a quella del gestore di un locale a Santo Spirito. Il problema della sicurezza a Firenze si conferma fondamentale. Serve maggiore controllo e servono presidi attivi in quelle zone dove si concentrano molte persone, come accade la sera in Santo Spirito e come i residenti del quartiere hanno più volte chiesto senza adeguata risposta. Bisogna farsi carico di garantire il rispetto della legalità in ogni sua forma perché non passi il messaggio di una città a rischio, cosa di fatto non vera se non per certe situazioni purtroppo sempre più preoccupanti, e perché la sicurezza è il primo elemento che determina il livello della qualità di vita”.