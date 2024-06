"Fra i pedali nella storia", mostra foto-biografica tra Tour de France e Seconda guerra mondiale

Fino al 29 giugno la pensilina pedonale del Teatro Maggio Musicale Fiorentino ospiterà la mostra foto-biografica “Fra i pedali nella storia”, organizzata dalla “Sezione O.Gelli” di Firenze dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport e dalla sezione fiorentina dell’Aned (Associazione Nazionale ex deportati nei campi nazisti).

L’esposizione, che si avvale del patrocinio del Comune di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze, esplora le vicende umane e sportive di 79 ciclisti che hanno partecipato al Tour de France e sono stati coinvolti in vari modi alla seconda guerra mondiale: da militari, partigiani, oppositori politici, deportati o Giusti fra le nazioni.

Non solo Gino Bartali, Fausto Coppi e Fiorenzo Manni, ma anche tanti corridori europei e internazionali. Degna di nota è l'unica donna della selezione: Marie Marvingt. Prima donna a finire il Tour de France nel 1908 e prima donna a volare sopra la La Manica nel 1909, Marie si travestì da uomo per combattere nella prima guerra mondiale, mentre nella seconda si arruolò come infermiera militare, per poi diventare pilota d'aereo.

"Oltre a persone dalla moralità eccelsa come Bartali - afferma Paolo Allegretti, curatore della mostra - abbiamo deciso di inserire nella rassegna anche gli atleti che hanno combattuto dal lato sbagliato della Storia, come i tedeschi che hanno militato nella Wermacht, perché sono comunque uomini che sono morti per la loro patria. E per noi i morti sono tutti uguali".