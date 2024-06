I Musei di Empoli per il pubblico cinese, brochure in lingua con l'Università di Pisa

Mercoledì 5 giugno, alle ore 16, al Museo del Vetro di Empoli (in via Ridolfi 70), si terrà l’incontro “I Musei di Empoli per il pubblico cinese” con la presentazione delle brochures in lingua cinese del Museo della Collegiata di Sant'Andrea e del Museo del Vetro di Empoli realizzate dal Laboratorio di Cultura Museale MUSEIA dell’Università di Pisa. Nell’occasione interverranno Cristina Gelli (Musei di Empoli); Zhou Yeqing, Antonella Gioli, Sara Bruni (Università di Pisa); Francesco Biron (PromoCultura).

Sono pochi i musei, anche grandi, che offrono strumenti di conoscenza e guida rivolti ai cittadini e turisti di lingua cinese. Ciò rende ancora più significativa l'iniziativa dei due piccoli ma molto interessanti musei di Empoli che offrono ben quattro brochures: due per adulti, che illustrano le opere più significative delle due raccolte, e due per bambini, che invitano in maniera giocosa e scoprire spazi e oggetti. Una iniziativa frutto della collaborazione tra istituzioni, associazioni, comunità per lo sviluppo dell'accessibilità e mediazione museale e culturale anche come elemento di integrazione sociale.

Il lavoro di adattamento culturale e di traduzione delle brochures è stato svolto da Zhou Yeqing, laureanda in Scienze dei Beni Culturali all’Università di Pisa, nell'ambito delle attività di MUSEIA-Laboratorio di cultura museale del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere (responsabile professoressa Antonella Gioli) e del progetto "PA.CO.net: Patrimonio e Comunità in rete: progetto pilota per nuove pratiche partecipative a Empoli" dell'Università di Pisa con PromoCultura, Co&So Empoli, Comune di Empoli, ICOM Italia (risorse Regione Toscana - POR FSE TOSCANA 2014-2020, nell’ambito di Giovanisì).

Fonte: Università di Pisa