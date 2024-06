Il sostegno di Renzo Ulivieri a Pierluigi Vossi candidato Avs alle europee 2024

Sempre dalla parte di chi ha bisogno. Di chi è rimasto indietro. Competente. Sensibile. Abbiamo fatto tante lotte assieme.

Per lo Sport. Per il diritto negato a tante e tanti. Lui è stato, e sarà, al mio fianco. Io voto Pierluigi Vossi alle Elezioni Europe nella lista Alleanza Verdi e Sinistra. Fatelo anche voi in Toscana, Umbria, Lazio e Marche.

Lo scrive su Facebook Renzo Ulivieri annunciando il suo sostegno al vicepresidente dell’Associazione Italiana Allenatori di calcio Pierluigi Vossi candidato alle Europee.