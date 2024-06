Minaccia con un tubo e poi scappa sull'auto rubata: denunciato nel comprensorio del cuoio

Ha minacciato un uomo con un tubo in acciaio in mano, poi è scappato sentendo l'arrivo dei carabinieri, a bordo di un'auto rubata.

Un uomo, un ventenne di origine straniera, è stato denunciato dai carabinieri del comando di San Miniato per i fatti avvenuti nel comprensorio del cuoio negli scorsi giorni. L'uomo poi identificato era in un locale in evidente stato di agitazione. I militari, nelle prime ore di ieri mattina, lo hanno rintracciato e denunciato. Mentre l'auto risultata rubata è stata restituita alla proprietaria e il tubo è stato recuperato e sequestrato.