Mostra del Chianti Montespertoli, oltre 4mila bicchieri venduti

Si è conclusa con successo la sessantaseiesima edizione della Mostra del Chianti che si è svolta a Montespertoli dal 25 maggio al 2 giugno registrando un’affluenza record di presenze e oltre 4mila bicchieri venduti.

Lo spettacolo di fuoco e luci della Compagnia Accademia Creativa ha incantato il pubblico nella serata di chiusura, domenica 2 giugno. Trampoli, danza aerea, giochi di fuoco, effetti di luce e acrobazie hanno intrattenuto gli spettatori fino al tradizionale brindisi per salutare l’edizione 2024.

Grazie alla partecipazione delle aziende agricole, delle associazioni e degli artisti, la manifestazione ha celebrato il vino Chianti in un'atmosfera di festa e condivisione.

Le aziende agricole presenti ogni sera con il proprio stand sono state: Cantina sociale Colli Fiorentini, Casa di Monte, Fattoria di Trecento - Guido Ballio, Tenuta La Gigliola, Fattoria Polvereto, Guicciardini, Tenuta La Lupinella, La Ripa Verde, La Leccia, Montalbino, Podere Il Castello, Podere Ghisone, Castello di Sonnino, Tenuta Barbadoro, Marchesi Frescobaldi – Tenuta Castiglioni, Tenuta Maiano, Tenuta Moriano, Valleprima, Fattoria Bonsalto, Fattorie Parri, Tenuta Coeli Aula.

Tante anche le associazioni presenti che hanno contribuito al successo di questa edizione: Consorzio Chianti Colli Fiorentini, ANAG Toscana-Associazione Nazionale Assaggiatori Grappe e Acquaviti, Produttori di Champagne di Epernay (comune francese gemellato con Montespertoli), Comitato Gemellaggi di Montespertoli, OLEA Project, FISAR Empoli-Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, La Sciabola sul collo-Sciabolatori Spumante italiano, Sloow Food Empolese-Valdelsa, Assoenologi Sezione Toscana, Città del Vino, Federazione Strade del Vino dell’Olio e dei Sapori di Toscana.

Quest’anno la Mostra del Chianti ha ampliato la propria offerta con un’area senza glutine a cura dell’Oratorio SottoLeMura. Lo stand gluten free ha permesso di accogliere un pubblico più vasto e diversificato offrendo opzioni alimentari adatte a tutti. L’iniziativa ha raccolto feedback positivi non solo per la qualità dei piatti offerti ma anche per l’attenzione e la cura dedicate alle esigenze alimentari speciali, rendendo la festa più inclusiva.

Tra le novità che hanno arricchito ulteriormente l’offerta di quest’anno le visite guidate alle cantine del Podere Ghisone, del Podere dell’Anselmo, di Montalbino e della Tenuta Barbadoro che hanno permesso ai visitatori di scoprire i segreti del vino direttamente nei luoghi di produzione offrendo un coinvolgimento più profondo e significativo per i partecipanti.

Grande successo anche per le degustazioni guidate gratuite che per tutta la durata della manifestazione hanno registrato il tutto esaurito.

I Giochi delle Contrade hanno accompagnato tutta la settimana e sono culminati con la vittoria della contrada della Fornace, premiata dal Sindaco l'ultimo giorno della festa.

Piazza Machiavelli è stata animata ogni sera da uno spettacolo diverso e ha visto alternarsi grandi nomi come Alessandro Paci e Lorenzo Baglioni, DJ set con musica e grandi spettacoli che hanno regalato risate e puro divertimento per tutti.

Domenica 2 giugno in Piazza del Popolo, nonostante la pioggia, il Gruppo Novecento ha riservato grandi sorprese attraverso uno spettacolo, con animali, balli dei bambini, musica e quattro chianine. Una versione ridotta a causa del maltempo ma suggestiva della "Fiera del Bestiame" per riportare la festa alle sue antiche origini, trasportando i visitatori nel passato. La scenografia è stata pensata anche per commemorare il 250° anniversario della fondazione della comunità montespertolese, che cade proprio quest'anno.

La Mostra del Chianti ha così confermato il suo ruolo di evento imperdibile nel panorama delle manifestazioni enogastronomiche toscane ed è pronta a tornare il prossimo anno con nuove proposte e soprese.

Fonte: Ufficio Stampa