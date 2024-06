Note di Wine, quando la musica incontra l'enogastronomia

Una cena solidale all’aperto, abbinata alla musica e a una degustazione di vini delle aziende del territorio. E’ questo il format, ormai collaudato, di “Note di Wine”, evento musical enogastronomico che si svolgerà anche quest’anno in Piazza Grandi, sabato 8 giugno (inizio ore 19.00). Organizzata dagli esercenti di via Benozzo Gozzoli e Piazza Grandi in collaborazione con l’Associazione del CCN “Tre Piazze“ e il Comune di Castelfiorentino, la serata prenderà il via con un intrattenimento musicale “da far vibrare le corde dell’anima”, con alcuni saggi della Scuola di Musica e i “giovani solisti” della Filarmonica “G. Verdi”, che quest’anno festeggia il bicentenario della sua nascita.

A seguire un corposo menù con antipasto a base di panzanella rivista con pane croccante, verdure dell’orto e profumi toscani, primo piatto con mezze maniche all’amatriciana, secondo con braciata di rostinciana e salsiccia di suino toscano, con contorno di fagioli aromatizzati con i profumi dell’orto e infine il dolce. Le pietanze saranno accompagnate da vini gentilmente offerti dalle aziende del territorio. Costo della cena 18 euro (9 euro bambini). Prenotazioni presso Panificio Panchetti, Macelleria Enzo, Ama edicola, Bar Italia, Bar Ciampalini. Per informazioni: 331.9303075

Il ricavato della cena sarà devoluto a Oratorio Santa Maria della Marca, Filarmonica “G. Verdi”, Prociv Arci Castelfiorentino, Avis Castelfiorentino, Casa Famiglia di San Martino.

Queste le cantine che hanno aderito all’iniziativa: vivito i vignaioli, Cantina sociale Colli fiorentini, azienda agricola La Poggiarella, Castello di Oliveto, Fattoria Dianella1°, Santa Lucia Vini Gasparri, vini Tamburrini Emanuela, Azienda agricola Coiano, Azienda agricola Le Macchie.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa