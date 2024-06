Pinocchio in Strada, per 3 giovedì San Miniato Basso diventa il centro della festa

Mancano gli ultimi accorgimenti ma il programma è ben delineato: tornano i giovedì di Pinocchio in Strada, gli appuntamenti che per il 13, 20 e 27 giugno porteranno gioia e festa a San Miniato Basso.

A partire dalle 20, tre serate da vivere all'aperto lungo la Tosco Romagnola, dove 'il Pinocchio' è nato e continua a vivere grazie all'opera del Centro Commerciale Naturale e dei partner ed enti ogni anno che si mettono a disposizione. Quest'anno ancora di più, perché la frazione di San Miniato Basso compie 100 anni della sua attuale denominazione. Pinocchio in Strada prosegue sulla linea dei festeggiamenti con un programma ricchissimo.

L'avvio è previsto per giovedì 13 giugno, con una serata dedicata interamente a bambine e bambini, con tanto di animazioni e giochi diffusi in tutto il perimetro della festa.

Passando a giovedì 20 giugno, la formula della cena in piazza sarà aggiornata, diventando apericena in strada. Dalle 21, occhi puntati sul maxischermo allestito per seguire la Nazionale Italiana di calcio, impegnata alle 21 nel turno contro la Spagna.

Non poteva mancare la musica: a chiudere l'ultimo giovedì di festa, giovedì 27 giugno, un grande dj porterà tutta la piazza a ballare e scatenarsi. Un vero e proprio tuffo nell'estate.

Per tutti e tre i giovedì sarà garantita la presenza di banchi dello street food, mercatini di arti e mestieri, giochi e colori. Ma soprattutto, i negozi del Ccn rimarranno aperti tutta la sera per unire lo shopping al divertimento.

"Eventi come questi lasciano accesi riflettori sui nostri esercizi commerciali, acquistare nei negozi di vicinato lascia le nostre frazioni vive, attive, sicure", commenta il presidente del Ccn San Miniato Basso, Pierfranco Speranza.

Pinocchio in Strada è patrocinato dal Comune di San Miniato e ha il sostegno di Fondazione San Miniato Promozione, Provincia di Pisa, Regione Toscana, Associazione Pinocchio al Pinocchio, Confcommercio Provincia di Pisa, Terre di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest.

Per info 346/5729766 / www.ccnsanminiatobasso.it

Fonte: Ccn San Miniato Basso